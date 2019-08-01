"Топ Ган: Мэверик": трейлер, где смотреть онлайн, отзывы

Когда выйдет фильм "Топ Ган 2"? Какие актеры приняли участие в съемках? И что за приключения ждут героя Тома Круза впереди?

Многие познакомились с пилотом Мэвериком, главным героем "Топ Ган", еще когда в ходу были VHS кассеты, и вряд ли кто-то мог подумать, что грянет продолжение этой необыкновенной истории. Но вот свершилось, режиссер Джозеф Косински выпускает "Топ Ган: Мэверик", ради которого Том Круз вернулся к роли Пита Митчелла.

Когда выйдет фильм "Топ Ган: Мэверик" 2020?

Пока что достоверно известно, что премьера фильма "Топ Ган: Мэверик" назначена на июнь 2020 года. Точная дата станет известна в скором времени.

Съемки фильма начались летом 2018 года и закончились в середине апреля. Съемочная группа немало попутешествовала и отсняла Сан-Диего, Лемур, Сиэтл, Вашингтон, Китайское Озеро и озеро Тахо.

О чем была первая часть "Лучший стрелок"?

Пит Митчелл – непревзойденный летчик, который управляет тяжелым палубным истребителем. Он предпочитает жить на инстинктах, выполнять приказы, вновь и вновь поражать своим профессионализмом любых наблюдателей.

Сердце его, тем не менее, неспокойно, он уже давно влюблен в Шарлоту Блэквуд, которая по какой-то причине отказывает ему раз за разом. А еще совсем недавно Пит потерял своего напарника Ника во время учебного боя и до сих пор не может справиться с этой болью.

Кажется, пришло время что-то кардинально поменять в своей жизни, и Мэверик решает вернуться на службу. Там, управляя авианосцем, он хотя бы будет понимать, что и для чего делает…

О чем будет фильм "Топ Ган: Мэверик" 2020?

Создатели ставили перед собой две цели: показать, как изменился главный герой за тридцать четыре года, как жил, каких добился успехов, и через него продемонстрировать произошедший технологический прогресс, те изменения, которые произошли в авиации.

Они уделили много внимания дронам, тактике воздушных боев и проблеме того, что профессия пилота медленно, но верно отходит в прошлое.

Краткий синопсис сюжета

Пит Митчелл, более известный как Мэверик, по-прежнему летает. Он идеально справляется с любой, даже самой сложной миссией, но при этом уже много лет остается в должности капитана. Начальство недоумевает, почему же столь талантливый человек не хочет идти на повышение, если все только этого и ждут.

Сам Мэверик оправдывает это очередным чудом света, берется за новое дело с невозмутимостью. Ему неинтересно продвижение по карьерной лестнице, он хочет заниматься тем, чем привык, до тех пор, пока не придет пора уйти на пенсию или даже лечь в гроб.

Однажды он соглашается на некоторое время стать инструктором, в основном для того, чтобы познакомиться с юным Брэдли Брэдшоу, сыном погибшего напарника Мэверика. Кто бы мог подумать, что мальчик пойдет по отцовским стопам с такой уверенностью?

Где смотреть фильм "Топ Ган: Мэверик"?

От такого зрелища на большом экране наверняка захватит дух, поход в кино на премьеру того определенно стоит! Ну или, конечно, всегда есть вариант для терпеливых: подождать, пока фильм перестанет быть новинкой и появится в хорошем качестве на сайтах онлайн-кинотеатров.

Кто снял фильм "Топ Ган: Мэверик" 2020"?

Первый фильм снял Тони Скотт, также известный по фильмам "Полицейский из Беверли-Хиллз 2", "Шпионские игры", "Домино". В 2012 году он умер.

Съемками второго фильма руководил молодой американский режиссер Джозеф Косински ("Трон: Наследие", "Обливион" и "Дело храбрых"). С Томом Крузом, Майлзом Теллером, Дженнифер Коннели, сыгравшими в этом фильме, он уже не один раз работал ранее.

За сценарий отвечали Питер Крэйг, Джастин Маркс и Эрик Уоррен Сингер. Продюсерами выступили Джерри Брукхаймер, продвигавший "Лучшего стрелка", и Дэвид Эллисон, на счету которого успешные "Миссия невыполнима: Протокол Фантом" и "Джек Ричер".

Музыкальное сопровождение обеспечили Харольд Фальтермайер ("Лучший стрелок") и Ханс Циммер ("Король лев").

Трейлер фильма "Топ Ган: Мэверик" 2020

Поклонники "Лучшего стрелка" тепло приняли трейлер грядущего фильма, знакомое музыкальное сопровождение вызвало в них чувство ностальгии. Нашлись и те, кто стал шутить на тему того, что "Том Круз опять играет Том Круза". Так или иначе, нельзя отрицать зрелищность, атмосферность и высокое качество видеоряда.

Вы можете посмотреть трейлер "Топ Ган: Мэверик" 2020 прямо сейчас:

Отзывы на "Топ Ган: Мэверик" 2020

Реакция на трейлер нового "Топ Ган" была очень положительной. Он набрал в сети уже больше 4 тысяч лайков при минимуме дизлайков. Также пользователи оставили сотни комментариев, большинство из них восторженные.

"Один из любимых кинофильмов детства. А теперь – продолжение", "Вот на этот фильм схожу, Том Круз единственный топовый актёр, которые не запачкался в Марвел, DC и подобном де*ьме, не могу назвать ни один плохой фильм с его участием", "Тот случай, когда Топ Ган 2 ждешь больше, чем Терминатор 6", "От первых нот "той самой" мелодии мурашки побежали. Раньше пересматривали на VHS до дыр", — написали в комментариях.

Актерский состав

Без Тома Круза ничего бы не получилось, ведь именно он сыграл Мэверика много лет назад и многим запал в душу. Актер с удовольствием вернулся к этому персонажу, оценив возможность познакомиться с ним заново. Также к своей роли вернулся Вэл Килмер (Том "Айсмэн" Казански).

В фильме сыграли Майлз Теллер ("Дело храбрых"), Дженнифер Коннели ("Алита: Боевой ангел"), Джон Хэмм ("Малыш на драйве"), Глен Пауэлл ("Королевы крика"), Эд Харрис ("Мама!"), и другие.

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