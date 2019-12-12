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12 декабря • обновлено в 21:51
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"Слуга народа" за день победил весь ТНТ: обнародованы рекордные показатели

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Первые серии украинского сериала "Слуга Народа", снятого с эфира после показа на ТНТ 11 декабря, посмотрели больше зрителей, чем в среднем смотрят канал.

Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на предварительные данные анализа Mediascope по Москве, которые оказались в распоряжении издания.

В частности, доля просмотров украинского сериала составила 4,6% у сдвоенной серии и 5% у второй. До "Слуги народа" на ТНТ прошли четыре серии "Интернов" – 4,6%, а после — "СашаТаня" – 4,1%.

"Слуга Народа" побил рекорды на ТНТ

"Слуга Народа" побил рекорды на ТНТ

Кадр из видео

Доля "Слуги народа" оказалась выше, чем средняя на ТНТ в Москве. На этой неделе телеканал вечером в среднем посмотрели 3,4% всех зрителей российской столицы от 4 лет и старше. Целевая аудитория – россияне от 14 до 44 лет. Даже в этой категории результат "Слуги народа" в Москве оказался выше среднего – 11% против 9%.

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Доля самого популярного проекта ТНТ этого сезона "Полярный" на следующий день после премьеры составляла 7,4%. В целом сериал был более популярным у аудитории от 14 до 44 лет.

"Слуга народа"

"Слуга народа"

Кадр из видео

По словам источников, показ "Слуги народа" только по платной подписке, а также цензура, являются странной практикой для ТНТ, поскольку на телеканале нет информационно-политического вещания.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Тема
российская пропаганда
Место
Россия
Теги
Партия Слуга народа сериал скандалы цензура
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семенов Александр
семенов Александр
Не пойму ,цэ зрада или Пэрэмога? Что делать свидомым с кастрюлями на голове, гымн спиваты или дристать в шаровары ! Вот в чем вопрос! Во обще что бы не ошибиться советуб спиваты гымн и дристать в шаровары одновременно!!! Это будет достойна видповидь Путену и его ТНТ!!!
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