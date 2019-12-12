"Слуга народа" за день победил весь ТНТ: обнародованы рекордные показатели

Первые серии украинского сериала "Слуга Народа", снятого с эфира после показа на ТНТ 11 декабря, посмотрели больше зрителей, чем в среднем смотрят канал.

Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на предварительные данные анализа Mediascope по Москве, которые оказались в распоряжении издания.

В частности, доля просмотров украинского сериала составила 4,6% у сдвоенной серии и 5% у второй. До "Слуги народа" на ТНТ прошли четыре серии "Интернов" – 4,6%, а после — "СашаТаня" – 4,1%.

"Слуга Народа" побил рекорды на ТНТ Кадр из видео

Доля "Слуги народа" оказалась выше, чем средняя на ТНТ в Москве. На этой неделе телеканал вечером в среднем посмотрели 3,4% всех зрителей российской столицы от 4 лет и старше. Целевая аудитория – россияне от 14 до 44 лет. Даже в этой категории результат "Слуги народа" в Москве оказался выше среднего – 11% против 9%.

Доля самого популярного проекта ТНТ этого сезона "Полярный" на следующий день после премьеры составляла 7,4%. В целом сериал был более популярным у аудитории от 14 до 44 лет.

"Слуга народа" Кадр из видео

По словам источников, показ "Слуги народа" только по платной подписке, а также цензура, являются странной практикой для ТНТ, поскольку на телеканале нет информационно-политического вещания.

Путин Хубло" в сериале "Слуга народа" – вырезанная сцена

Как сообщал OBOZREVATEL:

Сериал "Слуга народа" по итогам первого полугодия 2019 года вошел в число наиболее популярных в российских онлайн-кинотеатрах.

11 декабря в некоторых городах РФ, в том числе и в Москве, вышел неотредактированный первый эпизод, в котором была шутка – "Путин Хубло". Это вызвало ажиотаж в сети.

Позже стало известно, что в других регионах цензура все же была. Эту сцену вырезали из эфира.

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