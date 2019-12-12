"Слуга народа" за день победил весь ТНТ: обнародованы рекордные показатели

Первые серии украинского сериала "Слуга Народа", снятого с эфира после показа на ТНТ 11 декабря, посмотрели больше зрителей, чем в среднем смотрят канал.
Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на предварительные данные анализа Mediascope по Москве, которые оказались в распоряжении издания.
В частности, доля просмотров украинского сериала составила 4,6% у сдвоенной серии и 5% у второй. До "Слуги народа" на ТНТ прошли четыре серии "Интернов" – 4,6%, а после — "СашаТаня" – 4,1%.
"Слуга Народа" побил рекорды на ТНТ
Кадр из видео
Доля "Слуги народа" оказалась выше, чем средняя на ТНТ в Москве. На этой неделе телеканал вечером в среднем посмотрели 3,4% всех зрителей российской столицы от 4 лет и старше. Целевая аудитория – россияне от 14 до 44 лет. Даже в этой категории результат "Слуги народа" в Москве оказался выше среднего – 11% против 9%.
Доля самого популярного проекта ТНТ этого сезона "Полярный" на следующий день после премьеры составляла 7,4%. В целом сериал был более популярным у аудитории от 14 до 44 лет.
"Слуга народа"
Кадр из видео
По словам источников, показ "Слуги народа" только по платной подписке, а также цензура, являются странной практикой для ТНТ, поскольку на телеканале нет информационно-политического вещания.
Путин Хубло" в сериале "Слуга народа" – вырезанная сцена
Как сообщал OBOZREVATEL:
Сериал "Слуга народа" по итогам первого полугодия 2019 года вошел в число наиболее популярных в российских онлайн-кинотеатрах.
11 декабря в некоторых городах РФ, в том числе и в Москве, вышел неотредактированный первый эпизод, в котором была шутка – "Путин Хубло". Это вызвало ажиотаж в сети.
Позже стало известно, что в других регионах цензура все же была. Эту сцену вырезали из эфира.
Шутки Владимира Зеленского и студии "95 квартал" о Владимире Путине можно посмотреть по ссылке.
Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.
Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.