Самые красивые женщины итальянского кино: девять актрис, которые свели с ума мир

Солнечная Италия всегда славилась утонченной красотой местных женщин, поэтому ничего удивительного в том, что множество главных красавиц в мировом кинематографе – именно итальянки.

Софи Лорен, Джина Лоллобриджида, Изабелла Росселлини, Орнелла Мути, Моника Белуччи … без этих красоток нельзя назвать полноценным ни один топ самых красивых актрис ХХ века.

OBOZREVATEL рассказывает о самых красивых итальянских актрисах, покоривших мировое кино, и публикует их лучшие фото.

Софи Лорен

Первые же работы в кино сделали 20-летнюю Лорен настоящий секс-символом Италии середины 50-х годов. Однако роль обычной красотки актрису не прельщала. Уже в 1962 году Софи Лорен стала звездой мирового уровня, когда впервые в истории "Оскар" за лучшую женскую роль отдали актрисе из фильма на иностранном языке.

Софи Лорен

Софи Лорен

Клаудиа Кардинале

Несмотря на то, что родилась актриса не в Италии, а в Тунисе, она, все же, может считаться настоящей итальянкой, поскольку родители ее приехали в Тунис из Сицилии. Кардинале, как и Лорен, стала символом итальянского кино, даже не смотря на то, что в своих первых фильмах заучивала реплики на слух, так как разговаривала только на французском языке.

Клаудиа Кардинале

Клаудиа Кардинале

Джина Лоллобриджида

Неимоверный успех настиг актрису уже в возрасте 25 лет, когда она снялась вместе с легендарным Жераром Филипом во французском фильме "Фанфан-тюльпан". Сразу после этого она стала звездой не только в Европе, но и в Голливуде, где впоследствии работала, в частности, с Френком Синатрой.

Джина Лоллобриджида

Джина Лоллобриджида

Орнелла Мути

Урожденная Франческа Ривелли попала в итальянское кино в возрасте 15 лет. Тогда режиссер, опасавшийся, что юную актрису будут путать с уже популярной в стране Луизой Ривелли, придумал ей псевдоним – Орнелла Мути. Новое имя изначально не понравилось актрисе, но сейчас она воспринимает его как символ успеха.

Орнелла Мути

Орнелла Мути

Алида Валли

Ее дебют в итальянском кино случился всего в 13 лет, а успех пришел уже спустя 5 лет, вместе с премьерой фильма "Три тысячи фунтов в месяц". В дальнейшем актриса смогла завоевать любовь зрителей как ролями в комедийных фильмах, так и в драмах. Также известна благодаря своей театральной работе.

Алида Валли

Алида Валли

Пьер Анджели

Ее кинокарьера была быстротечной, но оттого не менее яркой. Анджели снялась всего в 33 фильмах и, несмотря на негласный статус самой красивой женщины 50-х годов, некоторое время и вовсе не снималась. В 1971 году 39-летняя актриса была найдена мертвой в своем доме. Врачи констатировали передозировку барбитуратами. По слухам, Анджели так боялась состариться, что предпочла покончить жизнь самоубийством.

Пьер Анджели

Пьер Анджели

Изабелла Росселлини

Дочь знаменитого режиссера Роберто Росселлини и не менее знаменитой шведской актрисы Ингрид Бергман, судя по всему, даже не имела шансов на то, чтобы не стать кинозвездой. Ее карьера прошла как в Европе, так и в Голливуде, где она стала звездой "Синего бархата" Дэвида Линча.

Изабелла Росселлини

Изабелла Росселлини

Моника Белуччи

О Монике можно вообще ничего не говорить. Она ворвалась в мир кино так стремительно, словно никаких других женщин в нем и не было. Мужчины просто пали к ногам, а она демонстрировала что свою кинославу получила не только за эффектную внешность.

Моника Белуччи

Моника Белуччи

Азия Ардженто

Дочь знаменитого итальянского режиссера Дарио Ардженто тоже не смогла устоять от искушения миром кино. Благо Азия оказалась не только красивой, но и очень талантливой. В кино она попробовали себя не только как актриса, но и как сценарист и режиссер.

Азия Ардженто

Азия Ардженто

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