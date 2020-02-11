Не видела сестру 60 лет: какая трагедия случилась у "Валюхи" Кравченко из "Сватов"

Актриса Татьяна Кравченко прославилась уже в зрелом возрасте, после того, как на экраны вышел знаменитый сериал "Сваты".

Ее Валюха (Валентина Петровна Будько) сразу полюбилась зрителям. Что интересно, когда актриса была молодой, то интересовалась хиромантией. По специальной книге она внимательно изучила свою руку и "узнала", что станет знаменитой только в пятидесятилетнем возрасте. Девушка была расстроена долгим ожиданием, но время пролетело незаметно.

Сейчас Кравченко довольна, что прославилась, будучи очень взрослой женщиной. Татьяна сравнивает себя с другими актрисами, которые в молодости купались в лучах славы, а сейчас о них все позабыли. Кравченко довольна, как сложилась ее творческая судьба.

Также читайте и другие наши авторские статьи о кино:

Кто из звезд сериала "Бригада" уже умер;

Как снимали претендента на "Оскар" фильм "1917" и почему это не совсем "один дубль";

Почему новый украинский фильм "Черкассы" вызвал волну хейта со стороны россиян еще до премьеры;

Из-за чего в сети заговорили о проклятии знаменитого сериала "Улицы разбитых фонарей".

Семейные страсти

У актрисы до сих пор жива ее мать Эмилия Ивановна Карлаш. Одно время они не общались из-за ссоры, но в 2017 году помирились.

На "Прямом эфире" Андрея Малахова Татьяна увидела сестру Александру Токареву, с которой ее разлучили шестьдесят лет назад, когда умер их отец. Актриса тогда была еще только трехмесячным ребенком. Недавно Кравченко получила письмо от своей сестры, после чего встретилась с ней прямо во время телеэфира.

Кравченко со своей сестрой Александрой Токаревой Скрин с видео

Малой родиной актрисы является Донецк. Сейчас она туда практически не ездит, хотя ранее посещала родной город, когда приезжала с гастролями. Там похоронены члены ее семья и живет несколько дальних родственников. Мать и сестра Татьяны сейчас находятся в Москве. Кравченко часто общается со своими земляками, переехавшими из Донецка в российскую столицу.

Новые роли

Недавно актриса сыграла главную героиню Таисию в трагикомической "Смешной жизни" и домработницу в картине "Между нот или Тантрическая симфония".

Таисия из "Смешной жизни"

В 2018 году состоялась премьера фантастического "Грааля Магдалины Егоровой", в котором можно увидеть Татьяну. В этой драматической ленте Кравченко снималась вместе с Анной Андрусенко.

Новости Как Анджелина Джоли влюбилась в актрису и готова была выйти за нее замуж

Продолжение "Сватов"

После выхода знаменитых "Сватов" у актрисы появилось много почитателей ее таланта, но в 2018 году она неожиданно получила угрозы от неизвестного человека, который запугивал Татьяну через интернет, после чего начал вымогать у нее деньги. Чтобы обезопасить свою жизнь Кравченко написала заявление в полицию.

Валюха со своим киносемейством

Седьмой сезон сериала "Сваты" довольно долго не начинали снимать. Дело в том, что Николай Добрынин, Людмила Артемьева и Федор Добронравов находились под санкциями и им запрещено въезжать в Украину. Создатели популярного сериала нашли выход из этого непростого положения.

Снимать седьмой сезон "Сватов" будут в Беларуси. Кроме того, съемочная группа уже посетила Грузию, где были сняты некоторые сцены. Точная дата премьеры продолжения популярного сериала пока неизвестна.

Поздняя влюбленность

В личной жизни актрисы нет никаких перемен. Татьяна живет вдвоем с дочерью. О любви и страсти она уже не думает.

Говорят, последним мужчиной, к которому у Кравченко возникли чувства, был ее партнер по "Сватам" Федор Добронравов. Актриса якобы даже влюбилась в своего коллегу во время съемок телевизионной комедии, хотя у ее экранного партнера есть жена, с которой он живет счастливо, дети и даже внуки. Добронравов образумил Кравченко и сейчас они просто хорошие друзья.

У актрисы есть свой аккаунт в Instagram, где она делится с почитателями своего таланта фотографиями о работе и личной жизни.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram