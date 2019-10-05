"Новая реклама Путина?" В постере с Бондом увидели "русский след"

В постере нового фильма об агенте 007 "Бонд 25", который выйдет на экраны в 2020 году, увидели "русский след".

В Telegram-канале критика Татьяны Шороховой "Кимкибабадук" обнародована реклама с Дэниелом Крэйгом на фоне обшарпанной стены.

"Кажется, постер нового Бонда снимали в Питере – у нас точно такие же обшарпанные стены (но может это и спецэффекты)", – сказано в описании.

Постер с Крейгом "Кимкибабадук"

В свою очередь, на канале имени Евгении Миловой "Московская Сторожевая" постер связали с президентом РФ Владимиром Путиным.

В постере с Бондом увидели "русский след"

"В этом постере достаточно переделать год на 2024, и предвыборная агитация пятого срока Владимира Путина готова", – посмеялись в Telegram-канале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле стало известно, что в 25-ом фильме о Джеймсе Бонде главную роль сыграет темнокожая актриса Лашана Линч. Все подробности о ленте можно узнать в нашем материале.

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