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5 октября • обновлено в 16:23
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"Новая реклама Путина?" В постере с Бондом увидели "русский след"

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В постере нового фильма об агенте 007 "Бонд 25", который выйдет на экраны в 2020 году, увидели "русский след".

В Telegram-канале критика Татьяны Шороховой "Кимкибабадук" обнародована реклама с Дэниелом Крэйгом на фоне обшарпанной стены.

"Кажется, постер нового Бонда снимали в Питере – у нас точно такие же обшарпанные стены (но может это и спецэффекты)", – сказано в описании.

Постер с Крейгом

Постер с Крейгом

"Кимкибабадук"

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В свою очередь, на канале имени Евгении Миловой "Московская Сторожевая" постер связали с президентом РФ Владимиром Путиным.

В постере с Бондом увидели "русский след"

В постере с Бондом увидели "русский след"

"В этом постере достаточно переделать год на 2024, и предвыборная агитация пятого срока Владимира Путина готова", – посмеялись в Telegram-канале.

"Новая реклама Путина?" В постере с Бондом увидели "русский след"
"Новая реклама Путина?" В постере с Бондом увидели "русский след"

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле стало известно, что в 25-ом фильме о Джеймсе Бонде главную роль сыграет темнокожая актриса Лашана Линч. Все подробности о ленте можно узнать в нашем материале.

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Персоны
Дэниел Крэйг Владимир Путин
Теги
кино шоу-бизнес Джеймс Бонд
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