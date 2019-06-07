Вы удивитесь! Составлен рейтинг бездарных актеров

Феминистсикий портал Jezebel составил рейтинг актеров, которые, по мнению авторов, плохо справляются.

В перечень вошли популярные голливудские знаменитости, о бездарности которых многие даже и не догадывались.

Так, рейтинг актеров, которые "плохо играют", возглавила Бри Ларсон, которая недавно дебютировала в роли Капитана Марвел. А она, между прочим, стала одной из самых высокооплачиваемых актрис студии Disney – 5 млн долларов за роль.

Бри Ларсон "Капитан Марвел" - постер

Американская актриса Дженнифер Лоуренс после популярного среди молодежи фильма "Голодные игры" заняла вторую строчку среди бездарных.

Дженнифер Лоуренс "Голодные игры" - постер

На третьем месте оказался Майкл Джордон. А за ним последовали "великаны" в Голливуде – Николас Кейдж и Джон Траволта, которые замкнули первую пятерку.

Майкл Б Джордан "Черная пантера" - антигерой

Николас Кейдж "Поцелуй Вампира" - стал мемом

Джон Траволта

Также в антирейтинге оказались: Кристен Стюарт, Дэниэл Рэдклифф, Адам Сендлер, Гвинет Пэлтроу, Вин Дизель, Эмма Уотсон, Джессика Альба, Хлоя Грейс Морец, Энтони Маки, Эми Адамс, Арми Хаммер, Марк Уолберг, Кевин Костнер, Скарлетт Йоханссон, Эштон Катчер, Крис Эванс, Галь Гадот, Энсел Элгорт, Анджелина Джоли и Сиенна Миллер.

Кристен Стюарт "Сумерки" - кадр из фильма

Дэниэл Рэдклифф "Гарри Потер и дары смерти"

Адам Сендлер

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году британская исследовательская компания Go Compare представила рейтинг актеров, снявшихся в самых неудачных кинокартинах за последние 20 лет. В списке оказалась Джессика Альба.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.