Умер звезда сериала "Счастливы вместе"

В Москве умер артист Государственного театра киноактера, известный по роли в популярном сериале "Счастливы вместе", Александр Исаков.

Это произошло из-за осложнений после двухсторонней пневмонии. Актеру было 39 лет. Об этом сообщает medikforum.ru. Его коллега Роман Печерский заявил, что в смерти Исакова виноваты врачи больницы, в которой он находился три недели.

"Соболезную друзьям, близким и конечно маме - три недели пролежать в больнице, и чтобы наши доблестные врачи не смогли установить диагноз? Только после отека легких выявить причину - двухсторонняя пневмония. Вчера он еще шутил, приехала мама - были друзья рядом, обсуждали планы на отдых. Утром его уже не стало - сердце уже не справилось! Один вопрос к врачам - дипломы куплены", - сказал он.

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По мнению актера, медики не разглядели двустороннюю пневмонию, поскольку она якобы протекала без обычных признаков и симптомов.

Александр Исаков Кадр из "Счастливы вместе"

Исаков участвовал в постановках Государственного театра киноактера, В частности, он играл в спектакле "Щелкунчик и мышиный король", "Безумный день или Женитьба Фигаро", "Мера за меру", "Волшебная туфелька Золушки". Время и место прощания с ним пока не известны.

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