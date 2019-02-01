Самые ожидаемые блокбастеры 2019 года: кто в списке

Критики именитого американского кинопортала Collider составили список из 19-ти наиболее ожидаемых блокбастеров 2019 года.

Как отмечают знатоки сферы, уже в феврале на экраны выйдут сразу два серьезных блокбастера: "Снегоуборщик" и фильм "Алита: Боевой ангел", основанный на популярной манге.

Кадр из фильма "Хеллбой" Фото: collider.com

Весной на экранах ожидаются "Капитан Марвел", "Тройная граница", фильм "Шазам!", "Хеллбой", лента "Мстители: Финал", а также боевик "Джон Уик-3". Возлагают критики надежды и на фильм "Годзилла-2: Король монстров".

Главными премьерами лета критики называют кинокартины "Люди Икс: Темный Феникс", "Люди в черном: Интернэшнл", боевик по мотивам комиксов "Человек-паук: вдали от дома", а также "Хоббс и Шоу".

Осенью ожидаются премьеры фильмов "Близнец", "Ангелы Чарли", "Терминатор: Перезагрузка". В конце года журналисты рекомендуют посмотреть ленты "Джуманджи-2" и "Звездные войны: эпизод 9". Также в список попал триллер Майкла Бэя 6 Underground, у которого пока нет даты релиза.

Как писал ранее OBOZREVATEL, вокруг фильма-номинанта на главную кинопремию "Оскар" разгорелся скандал. Жительница Великобритании Дэнис Фергюс узнала в сюжете картины "Задержание" (Detainment) реальную историю убийства своего сына. Работа ирландского режиссера Винсента Лэмба 22 января была номинирована на премию в категории "Лучший короткометражный фильм".

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