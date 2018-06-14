Не узнать: Тина Кароль исполнила главную роль в фильме

Певица Тина Кароль исполнила главную роль в короткометражном фильме режиссера Евгения Баранова "Бывшие". Певица играет роль девушки, которая пытается выстроить отношения со своим новым молодым человеком, но ее никак не отпускают фантомы ее бывших возлюбленных.

"Бывшие" - это интеллектуальное кино. В нем раскрыт нелегкий выбор человека в борьбе между прошлым и настоящим. И этот выбор определяет его завтрашний день", - говорит автор идеи фильма Виктория Лезина.

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В киношном амплуа Тину Кароль не узнать: без красной помады и в черном парике, певица максимально поменялась для фильма. "Тина Кароль - характерная актриса, она существует в фильме на грани игрового и документального кино"", - говорит режиссер фильма Евгений Баранов.

Тина Кароль на съемках Фото: пресс-служба

Тина Кароль на съемках Фото: пресс-служба

Тина Кароль на съемках Фото: пресс-служба

Тина Кароль на съемках Фото: пресс-служба

Главную мужскую роль в фильме исполнил Михаил Пшеничный. В эпизодических ролях мы увидим целую плеяду знаменитых актеров - в фильме сыграли Владимир Горянский, Кирилл Дыцевич, Александр Попов, Иван Соловьев и другие.

Работа над фильмом продолжается, премьера запланирована в 2019-м году.

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