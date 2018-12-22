Названы худшие фильмы 2018 года

Эксперты американского журнала The Hollywood Reporter назвали худшие фильмы 2018 года.

Список был опубликован на официальном сайте издания. Так, лидером антирейтинга стала криминальная драма "Кодекс Готти" режиссера Кевина Конноли с Джоном Траволтой в главной роли. Кинокритики заявили, что сценарий фильма в некоторых моментах вызывает смех, а в других — просто нагоняет скуку.

Вторая строчка в списке досталась боевику "Робин Гуд: Начало". "Каждый, кто был вовлечен в работу над фильмом, должен совершить публичное покаяние", — отметил критик.

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На третьем месте в рейтинге оказалась лента "Пятьдесят оттенков свободы" Джеймса Фоули.

Также пятерку неудачных фильмов замкнули: "Сама жизнь" Дэна Фогельмана и "Веном" Рубена Флейшера с Томом Харди в главной роли.

фильм: "Сама жизнь" Фото: Yakinolub.ru

фильм: "Веном" Фото: Teleprogramma.pro

Как сообщал OBOZREVATEL, в США Национальный совет кинокритиков назвал лучший фильм 2018 года. Так, им стала кинокартина "Зеленая книга", снятая американским режиссером Питером Фаррелли.