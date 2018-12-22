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Названы худшие фильмы 2018 года

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Эксперты американского журнала The Hollywood Reporter назвали худшие фильмы 2018 года.

Список был опубликован на официальном сайте издания. Так, лидером антирейтинга стала криминальная драма "Кодекс Готти" режиссера Кевина Конноли с Джоном Траволтой в главной роли. Кинокритики заявили, что сценарий фильма в некоторых моментах вызывает смех, а в других — просто нагоняет скуку.

Вторая строчка в списке досталась боевику "Робин Гуд: Начало". "Каждый, кто был вовлечен в работу над фильмом, должен совершить публичное покаяние", — отметил критик.

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На третьем месте в рейтинге оказалась лента "Пятьдесят оттенков свободы" Джеймса Фоули.

Также пятерку неудачных фильмов замкнули: "Сама жизнь" Дэна Фогельмана и "Веном" Рубена Флейшера с Томом Харди в главной роли.

Названы худшие фильмы 2018 года

фильм: "Сама жизнь"

Фото: Yakinolub.ru

Названы худшие фильмы 2018 года

фильм: "Веном"

Фото: Teleprogramma.pro

Как сообщал OBOZREVATEL, в США Национальный совет кинокритиков назвал лучший фильм 2018 года. Так, им стала кинокартина "Зеленая книга", снятая американским режиссером Питером Фаррелли.

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