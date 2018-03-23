"Мстители" лишатся одного из главных супергероев

Американский актер Крис Эванс, исполнивший в фильмах о вселенной супергероев Marvel роль Капитана Америки попрощается со своим персонажем.

Впервые роль супергероя Эванс сыграл в фильме "Первый мститель" в 2011 году, в четвертом фильме "Мстителей", релиз которого запланирован на 2019 год, актер намерен сыграть любимчика миллионов в последний раз, сообщает Esquire.

Крис Эванс Фото: trome.pe

"Хочется сойти с поезда прежде, чем тебя с него выкинут", - отметил актер в беседе с журналистами.

Как стало известно ранее, третий фильм "Мстители: Война бесконечности" выйдет в прокату уже в мае 2018 года. Недавно в сети представили финальный трейлер картины, собравший миллионы просмотров в первый же час после публикации.

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Крис Эванс сыграл роль Капитана Америка в девяти фильмах Marvel, прежде эту роль исполняли актеры Дик Пурселл, Рэб Браун и Мэтт Салингер.

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