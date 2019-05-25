Каннский кинофестиваль-2019: названы победители

72-я церемония Каннский кинофестиваль подошла к концу. Жюри объявило победителей во время церемонии завершения.
OBOZREVATEL публикует список всех победителей Канн-2019.
Церемония награждения главной наградой
Актеры фильма Mektoub, My Love: Intermezzo
Актриса Сара Форестьер
"Золотая пальмовая ветвь": "Паразиты" Пон Джун Хо
Гран-при: "Атлантика" Мати Диоп
Приз жюри: "Отверженные" Ледж ли; "Bacurau" Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles
Лучшая женская роль: Эмили Бичем "Маленький Джо"
Лучшая мужская роль: Антонио Бандерас "Боль и слава"
Лучший режиссер: Братья Дарденн "Молодой ахмед"
Лучший сценарий: Селин Скьямма "Портрет молодой женщины в огне"
Режиссер Марко Беллокио и актер Пьерфранческо Фавино
Сильвестр Сталлоне с женой и дочкой
Сильвестр Сталлоне
Специальная награда жюри: "It Must Be Heaven" Elia Suleiman; "Monstruo Dios" Agustina San
Приз "Золотая камера": "Our Mothers" César Díaz
"Золотая пальмовая ветвь" в короткометражном конкурсе: "The Distance Between Us and The Sky" Vasilis Kekatos
"Квир-пальма" (полный метр): "Портрет молодой женщины в огне" Селин Скьямма
"Квир-пальма" (короткометражные фильмы): "The Distance Between Us and The Sky" Vasilis Kekatos.
Квентин Тарантино и его жена Даниэлла Пик
Актеры фильма "Паразиты"
Что показывала Украина в Каннах-2019
В Каннах прошли мировые премьеры двух включенных в конкурс украинских фильмов - "Домой" Наримана Алиева и Анна Декеля Беренсона. Лента "Домой" крымскотатарского режиссера Наримана Алиева вошла в программу "Особый взгляд". Мировая премьера фильма "Домой" в Каннах состоялась 22 мая.
Полнометражный дебют Алиева рассказывает историю крымского татарина Мустафы. Двое его сыновей уехали в Киев после аннексии Крыма. Погибает его старший сын Назим, и отец отправляется в столицу, чтобы вернуть младшего сына Алима домой, а старшего похоронить в Крыму, согласно мусульманским традициям.Главные роли сыграли Ахтем Сеитаблаев и Ремзи Билялов.
Картина Декеля Беренсона "Анна", созданная в копродукции Украины, Израиля и Великобритании, была отобрана в программу короткометражных фильмов.
Мировая премьера "Анны" прошла на фестивале 23 мая. Короткометражный игровой фильм "Анна", созданный Украиной, Великобританией и Израилем, рассказывает историю одинокой матери среднего возраста, которая живет на охваченном войной востоке Украины и отчаянно жаждет перемен.
Также в фестивале в Каннах принял участие еще один украинский проект. Ранее в программу Cinefondation Residence был приглашен сценарист и режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук с проектом фильма "Памфир".
Каннский кинофестиваль - это международный кинофестиваль, который проводится ежегодно в курортном городе Канны (Франция, Лазурный берег). Высшей наградой Каннского фестиваля является "Золотая пальмовая ветвь", второй по рангу приз – "Гран-при". Что касается программы фестиваля, то в течение 10 дней проходят десятки показов, которые представлены в следующих категориях: главная конкурсная программа, программа "Особый взгляд", внеконкурсная программа, специальные показы, программа короткометражных кино и другие.
Также ежегодно для Каннского фестиваля назначают нового председателя жюри.
Как ранее писал OBOZREVATEL, бывшая участница российского шоу "Дом-2" модель Виктория Боня в очередной раз посетила Каннский кинофестиваль. На красной дорожке она появилась в красном платье с глубоким декольте, но привлечь внимание фотографов ей так и не удалось.
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