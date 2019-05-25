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Каннский кинофестиваль-2019: названы победители

1.8тЧитать материал на украинском

72-я церемония Каннский кинофестиваль подошла к концу. Жюри объявило победителей во время церемонии завершения.

OBOZREVATEL публикует список всех победителей Канн-2019.

Церемония награждения главной наградой

Церемония награждения главной наградой

Актеры фильма Mektoub, My Love: Intermezzo

Актеры фильма Mektoub, My Love: Intermezzo

Актриса Сара Форестьер

Актриса Сара Форестьер

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"Давай уже топлес": жена Пескова возмутила сеть нарядом в Каннах
Каннский кинофестиваль-2019: названы победители

"Золотая пальмовая ветвь": "Паразиты" Пон Джун Хо

Гран-при: "Атлантика" Мати Диоп

Приз жюри: "Отверженные" Ледж ли; "Bacurau" Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles

Лучшая женская роль: Эмили Бичем "Маленький Джо"

Лучшая мужская роль: Антонио Бандерас "Боль и слава"

Лучший режиссер: Братья Дарденн "Молодой ахмед"

Лучший сценарий: Селин Скьямма "Портрет молодой женщины в огне"

Режиссер Марко Беллокио и актер Пьерфранческо Фавино

Режиссер Марко Беллокио и актер Пьерфранческо Фавино

Сильвестр Сталлоне с женой и дочкой

Сильвестр Сталлоне с женой и дочкой

Сильвестр Сталлоне

Сильвестр Сталлоне

Специальная награда жюри: "It Must Be Heaven" Elia Suleiman; "Monstruo Dios" Agustina San

Приз "Золотая камера": "Our Mothers" César Díaz

"Золотая пальмовая ветвь" в короткометражном конкурсе: "The Distance Between Us and The Sky" Vasilis Kekatos

"Квир-пальма" (полный метр): "Портрет молодой женщины в огне" Селин Скьямма

"Квир-пальма" (короткометражные фильмы): "The Distance Between Us and The Sky" Vasilis Kekatos.

Квентин Тарантино и его жена Даниэлла Пик

Квентин Тарантино и его жена Даниэлла Пик

Актеры фильма "Паразиты"

Актеры фильма "Паразиты"

Что показывала Украина в Каннах-2019

В Каннах прошли мировые премьеры двух включенных в конкурс украинских фильмов - "Домой" Наримана Алиева и Анна Декеля Беренсона. Лента "Домой" крымскотатарского режиссера Наримана Алиева вошла в программу "Особый взгляд". Мировая премьера фильма "Домой" в Каннах состоялась 22 мая.

Полнометражный дебют Алиева рассказывает историю крымского татарина Мустафы. Двое его сыновей уехали в Киев после аннексии Крыма. Погибает его старший сын Назим, и отец отправляется в столицу, чтобы вернуть младшего сына Алима домой, а старшего похоронить в Крыму, согласно мусульманским традициям.Главные роли сыграли Ахтем Сеитаблаев и Ремзи Билялов.

Картина Декеля Беренсона "Анна", созданная в копродукции Украины, Израиля и Великобритании, была отобрана в программу короткометражных фильмов.

Каннский кинофестиваль-2019: названы победители

Мировая премьера "Анны" прошла на фестивале 23 мая. Короткометражный игровой фильм "Анна", созданный Украиной, Великобританией и Израилем, рассказывает историю одинокой матери среднего возраста, которая живет на охваченном войной востоке Украины и отчаянно жаждет перемен.

Также в фестивале в Каннах принял участие еще один украинский проект. Ранее в программу Cinefondation Residence был приглашен сценарист и режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук с проектом фильма "Памфир".

Каннский кинофестиваль - это международный кинофестиваль, который проводится ежегодно в курортном городе Канны (Франция, Лазурный берег). Высшей наградой Каннского фестиваля является "Золотая пальмовая ветвь", второй по рангу приз – "Гран-при". Что касается программы фестиваля, то в течение 10 дней проходят десятки показов, которые представлены в следующих категориях: главная конкурсная программа, программа "Особый взгляд", внеконкурсная программа, специальные показы, программа короткометражных кино и другие.

Также ежегодно для Каннского фестиваля назначают нового председателя жюри.

Как ранее писал OBOZREVATEL, бывшая участница российского шоу "Дом-2" модель Виктория Боня в очередной раз посетила Каннский кинофестиваль. На красной дорожке она появилась в красном платье с глубоким декольте, но привлечь внимание фотографов ей так и не удалось.

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Тема
Каннский кинофестиваль
Место
Франция
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