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Чернобыль от HBO: появился первый тизер минисериала об аварии на ЧАЭС

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Телеканал HBO, стример популярных сериалов вроде "Игра престолов", "Настоящий детектив", опубликовал первый тизер минисериала "Чернобыль", который расскажет об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

На сегодняшний день известно, что минисериал будет состоять из пяти серий. Премьера запланирована на 6 мая 2019 года.

Главные роли в сериале исполняют номинант премии "Эмми" Джаред Харрис ("Корона", "Безумцы"), Стеллан Скарсгорд ("Меланхолия", "Умница Уилл Хантинг") и номинант "Оскара" Эмили Уотсон ("Хилари и Джеки", "Рассекая волны"). Автором сценария и исполнительным продюсером "Чернобыля" выступил Крейг Мейзин ("Белоснежка и охотник 2"), режиссером - Юхан Ренк ("Во все тяжкие").

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По сюжету, ведущий советский ядерщик Валерий Легасов (Джерад Харрис), руководящий правительственной комиссией по вопросам аварии, вице-премьер СССР Борис Щербина (Стеллан Скарсгард) и советский физик-ядерщик Ульяна Хомюк (Эмили Уотсон) пытаются выяснить причины Чернобыльской катастрофы.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, известные голливудские режиссер Мэри Ламберт и продюсер Джером Гари объявили о начале съемок своего нового документального фильма о Юлии Тимошенко.

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видеоYoutubeсериалЧАЭС
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