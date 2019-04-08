Арест известного режиссера в России: суд принял кардинальное решение

В понедельник, 8 апреля, Московский суд изменил меру пресечения известному российскому режиссеру Кириллу Серебренникову с домашнего ареста на подписку о невыезде.

Об этом сообщили РИА Новости. "Суд постановил Серебренникову, Юрию Итину и Софье Апфельбаум (фигуранты дела "Седьмой студии" - Ред.) изменить меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде", - огласила решение судья.

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2 апреля, мещанский суд Москвы продлил срок Серебренникову, который обвиняется в хищении государственных средств выделенных на реализацию проекта "Платформа".

О продлении сроков домашнего ареста фигурантов данного дела попросило гособвинение РФ. По версии следствия, именно эти люди организовали хищение 133 миллионов рублей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный российский драматург и режиссер Иван Вырыпаев опубликовал открытое письмо в поддержку Серебренникова, в котором призвал соотечественников прекратить обманывать самих себя и не поддерживать президента России Владимира Путина.

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