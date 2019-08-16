MULTIPLEX запустил GOOGLE PAY для онлайн покупок

В июле сеть кинотеатров Multiplex запустила новый метод оплаты для онлайн покупок - Google Pay.

Уже за первые две недели использования клиенты сети успели оценить возможность расчетов за пару кликов, что вывело G Pay в топ популярных способов оплаты.

"Это очень круто, все участники проекта большие молодцы. Мы любим пользователей нашего Android приложения и ждем всех в кино" - сказал генеральный директор сети кинотеатров Multiplex, Виталий Писаренко.

G Pay - инновационный и надежный способ оплаты, который клиенты используют каждый день. Теперь же он доступен и на онлайн площадках Multiplex - сайте и приложении. Для покупки билетов и попкорна достаточно пары кликов.

Чтобы еще больше киноманов открыли для себя удобство G Pay, сеть кинотеатров Multiplex дарит попкорн за первую покупку билетов в кино через приложение или на сайте Multiplex с помощью G Pay.

Онлайнуй з Multiplex и Google Pay - акция стартовала 16 августа 2019 года!

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