Мэрил Стрип – 71: пять самых свежих ролей актрисы
Мэрил Стрип
Голливудская актриса Мэрил Стрип празднует 22 июня свой 71-й день рождения.
OBOZREVATEL предлагает узнать, какие роли за последние два года сыграла талантливая актриса, обладательница трех "Оскаров" и других многочисленных кинонаград.
Маленькие женщины (2019)
Жанр: Драма
Фильм рассказывает историю о четверых сестрах, воспитанных в бедной, но дружной семье. Каждая девушка ищет свое счастье, свою любовь, свое призвание в жизни.
Здесь Мэрил играет тетушку Марч, которая уверена, что счастья без денег и положения в обществе, не бывает.
Мэрил Стрип в фильме "Маленькие женщины" film.ru
Прачечная (2019)
Жанр: Комедия, Драма
В основу фильма легла реальная история. Мэрил Стрип играет одну из журналисток группы, которая занимается расследованием Панамских документов (конфиденциальных документов юридической компании Mossack Fonseca, которые попали в СМИ).
Мэрил Стрип в фильме "Прачечная" film.ru
Мэрил Стрип в фильме "Прачечная" kino-teatr.ru
Большая маленькая ложь (2019)
Жанр: Драма
Во втором сезоне сериала "Большая маленькая ложь" Мерил появилась в роли свекрови одной из главных героинь. Ее сын погиб при загадочных обстоятельствах, и теперь она очень хочет докопаться до правды, досаждая при этом всем героиням фильма.
Мэрил Стрип в сериале "Большая маленькая ложь" rottentomatoes.com
Мэри Поппинс возвращается (2018 год)
Жанр: Комедия, Фэнтези
Спустя 25 лет Мэри Поппинс возвращается к своим воспитанникам – брату и сестре Бэнксам, которые сейчас нуждаются в чуде как никогда.
В этом фильме Мэрил Стрип досталась роль экстравагантной пятиюродной сестры Мэри из Восточной Европы.
Мэрил Стрип в фильме "Мэри Поппинс возвращается" film.ru
Mama Mia! 2 (2018)
Жанр: Музыкальный фильм, Комедия
Во второй части мюзикла главной героине Софи предстоит открыть после обновления отель ее матери Донны, которая скончалась год назад. В фильме настоящее переплетается с прошлым, поэтому Мэрил Стрип в роли покойной Донны можно увидеть в нескольких эпизодах фильма.
Мэрил Стрип в фильме "Mama Mia! 2" film.ru
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о лучших ролях Мэрил Стрип с 1982 по 2018 год.