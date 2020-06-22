Мэрил Стрип – 71: пять самых свежих ролей актрисы

Голливудская актриса Мэрил Стрип празднует 22 июня свой 71-й день рождения.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие роли за последние два года сыграла талантливая актриса, обладательница трех "Оскаров" и других многочисленных кинонаград.

Маленькие женщины (2019)

Жанр: Драма

Фильм рассказывает историю о четверых сестрах, воспитанных в бедной, но дружной семье. Каждая девушка ищет свое счастье, свою любовь, свое призвание в жизни.

Здесь Мэрил играет тетушку Марч, которая уверена, что счастья без денег и положения в обществе, не бывает.

Мэрил Стрип в фильме "Маленькие женщины" film.ru

Прачечная (2019)

Жанр: Комедия, Драма

В основу фильма легла реальная история. Мэрил Стрип играет одну из журналисток группы, которая занимается расследованием Панамских документов (конфиденциальных документов юридической компании Mossack Fonseca, которые попали в СМИ).

Мэрил Стрип в фильме "Прачечная" film.ru

Мэрил Стрип в фильме "Прачечная" kino-teatr.ru

Большая маленькая ложь (2019)

Жанр: Драма

Во втором сезоне сериала "Большая маленькая ложь" Мерил появилась в роли свекрови одной из главных героинь. Ее сын погиб при загадочных обстоятельствах, и теперь она очень хочет докопаться до правды, досаждая при этом всем героиням фильма.

Мэрил Стрип в сериале "Большая маленькая ложь" rottentomatoes.com

Мэри Поппинс возвращается (2018 год)

Жанр: Комедия, Фэнтези

Спустя 25 лет Мэри Поппинс возвращается к своим воспитанникам – брату и сестре Бэнксам, которые сейчас нуждаются в чуде как никогда.

В этом фильме Мэрил Стрип досталась роль экстравагантной пятиюродной сестры Мэри из Восточной Европы.

Мэрил Стрип в фильме "Мэри Поппинс возвращается" film.ru

Mama Mia! 2 (2018)

Жанр: Музыкальный фильм, Комедия

Во второй части мюзикла главной героине Софи предстоит открыть после обновления отель ее матери Донны, которая скончалась год назад. В фильме настоящее переплетается с прошлым, поэтому Мэрил Стрип в роли покойной Донны можно увидеть в нескольких эпизодах фильма.

Мэрил Стрип в фильме "Mama Mia! 2" film.ru

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о лучших ролях Мэрил Стрип с 1982 по 2018 год.