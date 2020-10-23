Лучшие сериалы 2020 года: что обязательно нужно посмотреть

Все больше и больше людей в последнее время предпочитают фильмам сериалы. С захватывающими сюжетами, с яркими персонажами и неожиданными развязками.

В связи с этим OBOZREVATEL подготовил подборку самых интересных зарубежных сериалов 2020 года, которые смотрятся на одном дыхании.

"Сестра Рэтчед"

События сериала происходят в 1947 году. По сюжету, медсестра Рэтчед после событий Второй мировой войны устроилась работать в психбольницу, где проводили эксперименты над пациентами. Впоследствии медсестра превращается в жестокого человека и получает удовольствие от страданий пациентов.

"Дракула"

Английский адвокат по имени Джонатан Харкер, известный благодаря своей находчивости, получает от руководителя новое задание. Он должен покинуть свои родные края и отправиться в далекую Трансильванию для того, чтобы заполучить выгодный для компании контракт. Босс Джонатана уверен, что никто в его фирме не справится лучше, чем уверенный в себе и очень трудолюбивый Харкер, способный договориться с любым клиентом.

Оказавшись в Трансильвании, персонаж сериала "Дракула" сталкивается с местными легендами и суевериями. Обитатели здешних мест уверены в том, что в ночное время суток по окрестностям гуляют вампиры и вурдалаки. Но Джонатан считает все эти рассказы лишь разыгравшейся фантазией темных людей.

"Эмили в Париже"

"Эмили в Париже" – новый комедийно-драматический веб-сериал от Netflix с Лили Коллинз в главной роли. Картина рассказывает об американке по имени Эмилия, которая отправляется в Париж в поисках работы. Девушке предстоит столкнуться с местной культурой, завести новые знакомства и обрести любовь.

"Миссис Америка"

Действие сериала, основанного на реальных событиях, разворачивается в 70‑е годы. Сюжет его посвящен противостоянию юриста Филлис Шлафли, известной своими консервативными взглядами, и сторонниц поправки в конституцию о равноправии мужчин и женщин. Главные роли исполнят Кейт Бланшетт и Элизабет Бэнкс.

"Незнакомка"

Дейтсвие сериала разворачивается в маленьком английском городке, где отец счастливого семейства Адам Прайс встречает незнакомую девушку, которая знает большой секрет его жены. В то же время в городе начинают происходить загадочные события: посреди улицы находят обезглавленную альпаку, а в лесу – пропавшего накануне подростка без сознания и одежды. Расследовать дело берется детектив Шивон Финнеран, но с каждым днем оно становится все более невероятным.

"Проклятая"

В центре сюжета фэнтезийной сказки юная девушка Нимуэ, обладающая таинственным даром. Познакомившись с молодым наемником Артуром, она отправляется вместе с ним на поиски загадочного старца Мерлина, чтобы передать ему древний меч.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Netflix состоялась премьера британского детектива "Энола Холмс" о 16-летнюю сестру Шерлока. По сюжету она разыскивает внезапно исчезнувшую мать, а старшие братья ей в этом никак не помогают и даже пытаются помешать.