Красотка Нина из "Кавказской пленницы": как постарела любимая Шурика и что с ней случилось

Актрисе Наталье Варлей, сыгравшей красотку Нину в знаменитом фильме “Кавказская пленница” уже исполнилось 72 года. Как изменилась актриса за эти годы и куда пропала?

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Наталья Варлей

Непростой путь к славе

В конце 50-х в Москву из Мурманска переехала обычная семья с необычной фамилией — Варлей. Глава семейства, Владимир Викторович, был капитаном дальнего плавания, его супруга, Ариадна Сергеевна, домохозяйкой, а их единственная дочь, Наталья, школьницей.

Наталья Варлей во времена СССР Скрин с видео

Первый раз в цирк Наташу привела мама. Рядом с кассой висело объявление о наборе в детскую школу-студию, Наталья заметила ее, прочитала, и вскоре, самостоятельно пришла на отбор. Ее приняли, что во многом и определило жизнь будущей звезды советского кино.

В 1965 г. Варлей окончила отделение акробатики Государственного училища циркового и эстрадного искусства и устроилась эквилибристкой в Московский цирк на Цветном бульваре.

Наталья Варлей в молодости Факты

Ей повезло работать со знаменитым клоуном-мимом Леонидом Енгибаровым, который и познакомил девушку с кинорежиссером Юнгвальдом-Хилькевичем. А тот недолго думая предложил юной циркачке роль в фильме “Формула радуги”. Наталья согласилась, правда, фильм так и не вышел на экраны, но, судьба подарила ей еще один шанс. На Варлей обратила внимание ассистентка Гайдая и пригласила на пробы в фильме “Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика”. Непосредственная девушка пришлась Гайдаю по душе и он взял ее на роль Нины, несмотря на огромное количество именитых претенденток.

Премьера состоялась в 1967 г. Сказать, что фильм получился успешным — это не сказать ничего. Вся страна пела песенку про “белых медведей”, а Наталье не давали проходу поклонники.

В том же году актриса снялась в еще одном знаковом для себя фильме “Вий”, где сыграла роль Панночки.

Затем было театральное училище, работа в театре имени Станиславского. До начала 90-х Варлей снималась часто, пусть и не в главных ролях, а после распада Союза прекратила совсем. Вернулась актриса в большое кино только в 2006 г., сыграв роль второго плана в фильме “Волкодав из рода Серых псов”.

Наталья Варлей в фильме "Волкодав" Скрин с видео

Личная жизнь

Личная жизнь Натальи Варлей была довольно бурной. В 1967 г. она вышла замуж за режиссера и актера Николая Бурляеве, через год брак распался.

Вторым мужем Натальи стал Владимир Тихонов, сын Нонны Мордюковой и Вячеслава Тихонова. Тихонов-младший пил и употреблял наркотики. В 1971 г. пара развелась, а в январе 1972 г. Варлей родила сына, Василия.

Наталья Варлей с детьми Стархит

В 1985 г., когда актриса училась в Литературном институте им. Горького у нее родился еще один ребенок, снова мальчик, Александр. Кто отец второго ребенка Варлей неизвестно.

Старший сын актрисы закончил Институт современных искусств, младший учится на факультете журналистики. В 1995 г. Наталья стала бабушкой, у нее есть внук, Женя.

Как выглядит Наталья Варлей Инстаграм Варлей

А что сейчас?

Последние годы актриса не снималась в кино, но часто появлялась на телевидении в различных проектах: “Домашние хлопоты”, “Поют звёзды театра и кино”, “Две звезды”. В 2002 г. Наталье Варлей вручили приз “Немеркнущая зрительская любовь”. Она заслуженная артистка РСФСР и награждена Орденом Дружбы за заслуги в развитии культуры.

Наталья Варлей сейчас Первый канал

Сейчас Наталья Варлей живет в собственном доме, со своим третьим мужем Владимиром и кошками, которых актриса обожает, их у нее 14.

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