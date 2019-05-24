В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "Аладдин"

22мая вкинотеатре "Оскар" (МФК Gulliver) состоялась гала-премьера фантастического приключения "Алладин" .

Первыми ленту увидели Елизавета Юрушева, Сергей Лещенко, Анатолий Анатолич, Жан Грицфельдт, Виктория Батуи, Константин, группа [О], On i Ona, Алекс Захарчук, Вячеслав Соломка, Ирина Заря, Елена Бурба, Виктория Щелко и многие другие.

О фильме:

Аграба – город контрастов. В нём живёт очень много бедняков, которые еле сводят концы с концами, порой даже преступая закон. И у них на виду всегда есть султанский дворец, где люди явно не бедствуют. Одна случайная встреча воришки Алладина с принцессой Жасмин вселила в сердечко парня любовь. Но кто он, а кто она? Его копеечного состояния явно не хватит для того, чтобы покорить сердце девушки, каким бы искренним и хорошим парень не был. Но чистота Аладдина понадобилась визирю Джафару – парень может помочь ему добыть желанную лампу с джином, которая находится в заколдованной пещере. Парню действительно под силу её добыть – но ему же необязательно её отдавать Джафару, можно забрать джина себе, чтобы тот воплощал все желания в жизнь.

На экранах сети кинотеатров "Оскар" фильм "Алладин" стартует с 23 мая.

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