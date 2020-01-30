Главная Новости
30 января • обновлено в 13:12
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости кино

"Я ее не знаю": экс-глава Госкино разнес свою скандальную преемницу Кудерчук

628
Читать материал на украинском

Экс-глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко заявил, что не знает своей преемницы Марины Кудерчук, и назвал конкурс на должность "фейковым".

"Я ее не знаю. Не знаю, что она принесет украинскому кинематографу. У меня нет никакого материала для анализа, я никогда не слышал… Я ее просто не знаю, не сталкивался с ней. Мы до сегодня не видели и не слышали какой-то стратегии, которую новая глава Госкино представила бы", – признался Ильенко в эфире ObozTV.

По его мнению, конкурсы на должность главы Госкино, которые продолжались пять месяцев, были "фарсом".

"Честнее и проще, если бы те люди, у которых сегодня власть, просто назначали бы своим политическим решениям тех либо иных руководителей, а не устраивали бы такой "праздник демократии" в виде якобы профессиональных конкурсов, на которых людям проверяют способности к абстрактному мышлению, знание английского языка, еще что-то", – пояснил он.

"Пусть просто назначают и несут за них ответственность. И не тратят время профессионалов на участие в этих фейковых конкурсах", – подчеркнул Ильенко.

Новости
Новая глава Госкино "убила" два фильма о героических украинцах: СМИ раскрыли подробности

При этом он выразил надежду, что новая глава Госкино в скором времени представит свои планы и стратегию.

"Полномочия у нее достаточно серьезные, – напомнил Ильенко. – Кроме поддержки украинского кино, есть еще регулятивная функция по защите нашего экранного пространства от вражеской пропаганды".

"Это очень важная функция, о которой не сразу вспоминают, когда говорят о Госкино. За мое время мы запретили около 800 российских фильмов и сериалов. Как будет дальше проводиться эта работа – тоже хотелось бы услышать от новой главы", – обратил он внимание.

Госкино возглавила Марина Кудерчук

Госкино возглавила Марина Кудерчук

Facebook.com / Марина Кудерчук

Как писал OBOZREVATEL, украинский актер и продюсер Филипп Ильенко возглавлял Госкино с 6 августа 2014 года. В августе 2019 года он подал в отставку, после чего новые власти Украины объявили конкурс на должность.

29 января 2020 года правительство назначило главой агентства Марину Кудерчук, которая ранее практически не имела отношения к кинематографической отрасли.

Судя по ее биографии, Кудерчук долгое время была чиновницей в налоговой и экологической инспекции, с ноября 2019 года – заместителем губернатора Запорожья. С киносферой ее опосредованно связывает только работа директором коммунального учреждения "Киноконцертный зал им. А. Довженко" Запорожского городского совета в 2017-2019 годах.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Читайте все новости по теме "Новости ObozTV" на OBOZREVATEL.

Автор
Наталья Глазова
Темы
Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персоны
Филипп Ильенко Марина Кудерчук
Место
Украина
Теги
Госкино украинское кино
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости кіно

Топ-публикации

Топ-блоги