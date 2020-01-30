"Я ее не знаю": экс-глава Госкино разнес свою скандальную преемницу Кудерчук

Экс-глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко заявил, что не знает своей преемницы Марины Кудерчук, и назвал конкурс на должность "фейковым".

"Я ее не знаю. Не знаю, что она принесет украинскому кинематографу. У меня нет никакого материала для анализа, я никогда не слышал… Я ее просто не знаю, не сталкивался с ней. Мы до сегодня не видели и не слышали какой-то стратегии, которую новая глава Госкино представила бы", – признался Ильенко в эфире ObozTV.

По его мнению, конкурсы на должность главы Госкино, которые продолжались пять месяцев, были "фарсом".

"Честнее и проще, если бы те люди, у которых сегодня власть, просто назначали бы своим политическим решениям тех либо иных руководителей, а не устраивали бы такой "праздник демократии" в виде якобы профессиональных конкурсов, на которых людям проверяют способности к абстрактному мышлению, знание английского языка, еще что-то", – пояснил он.

"Пусть просто назначают и несут за них ответственность. И не тратят время профессионалов на участие в этих фейковых конкурсах", – подчеркнул Ильенко.

При этом он выразил надежду, что новая глава Госкино в скором времени представит свои планы и стратегию.

"Полномочия у нее достаточно серьезные, – напомнил Ильенко. – Кроме поддержки украинского кино, есть еще регулятивная функция по защите нашего экранного пространства от вражеской пропаганды".

"Это очень важная функция, о которой не сразу вспоминают, когда говорят о Госкино. За мое время мы запретили около 800 российских фильмов и сериалов. Как будет дальше проводиться эта работа – тоже хотелось бы услышать от новой главы", – обратил он внимание.

Госкино возглавила Марина Кудерчук Facebook.com / Марина Кудерчук

Как писал OBOZREVATEL, украинский актер и продюсер Филипп Ильенко возглавлял Госкино с 6 августа 2014 года. В августе 2019 года он подал в отставку, после чего новые власти Украины объявили конкурс на должность.

29 января 2020 года правительство назначило главой агентства Марину Кудерчук, которая ранее практически не имела отношения к кинематографической отрасли.

Судя по ее биографии, Кудерчук долгое время была чиновницей в налоговой и экологической инспекции, с ноября 2019 года – заместителем губернатора Запорожья. С киносферой ее опосредованно связывает только работа директором коммунального учреждения "Киноконцертный зал им. А. Довженко" Запорожского городского совета в 2017-2019 годах.

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