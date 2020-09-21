Эмми-2020: озвучены победители престижной премии

В Лос-Анджелесе (США) состоялась 72-я церемония вручения главной телевизионной премии года "Эмми".

Награждение прошло в онлайн-формате. Каждый из претендентов на статуэтку получил официальное приглашение на виртуальное событие. Ведущий Джимми Киммел и некоторые гости находились в спортивном комплексе "Стейплс-центр", однако большинство номинантов принимали награды просто из дома (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, награду в главной категории – "Лучший драматический сериал" – получил сериал "Наследники". Он рассказывает о пожилом владельце крупной медиакомпании и его четырех детей, трое из которых изо всех сил стараются стать его преемником.

Лучшим актером в драматическом сериале стал Джереми Стронг за роль в "Наследниках", а Зендая с "Эйфории" стала лучшей актрисой. Лучшими актерами второго плана в драмсериале стали Билли Крудап ("Утреннее шоу") и Джулиа Гарнер ("Озарк").

Триумфатором в категории "Комедийный сериал" стал "Шиттс Крик", который получил девять рекордных статуэток. Так, работа признана лучшим комедийным сериалом года, актеры Кэтрин О'Хара и Юджин Леви названы лучшей актрисой и лучшим актером за роль в "Шиттс Крик". А сын Юджина Дэн Леви и Энни Мерфи стали лучшими актерами второго плана.

В категории "Лучший мини-сериал" победили "Хранители". Лучшим главным актером мини-сериала стал Марк Руффало ( "Я знаю, что это правда"). А Реджина Кинг получила награду как лучшая актриса мини-сериала за роль в "Хранителях".

Как сообщал OBOZREVATEL, ассоциация телевизионных критиков США назвала лучшие сериалы года. Они были выбраны в рамках ежегодной премии TCA Awards, присуждаемой за выдающиеся достижения в области телевидения.