"Будет жаль": Шварценеггер приоткрыл судьбу своего персонажа в новом "Терминаторе"

В шестой части сиквела легендарной картины с Арнольдом Шверценеггером в главной роли Т-800 ожидают сложные испытания, которые могут привести к гибели "Терминатора".

Об этом легенда голливудского кино рассказал в интервью изданию Men`sHealth.

В боевике "Терминатор: Темные судьбы" Т-800 противостоит абсолютно новой модели Терминатора, это поставит под вопрос выживание персонажа, и фанаты, очевидно, будут готовы увидеть гибель легенды.

По словам Шварценеггера, сюжет заставляет задуматься о том, сможет ли выжить главный герой.

"Я думаю, он будет сломлен, но надеюсь, что в этом противостоянии он победит", - сказал актер.

Трейлеры не раскрывают момент, однако фанаты готовы увидеть смерть легендарного персонажа. Впрочем, Т-800 может погибнуть после того, как уничтожит своего противника.

Отметим, "Терминатор: Темные судьбы" – американский фантастический боевик, шестой в сиквеле картин "Терминатор" и "Терминатор-2: Судный день". Помимо Арнольда Шварценеггера, в кино снимались Гэбриэл Луна, Линда Хэмилтон, Маккэнзи Дэвис, Диего Бонета и др.

Картина продолжает сюжетную линию фильма "Терминатор-2: Судный день", действия происходят в 2022 году. "Легион", представляющи новую сеть Искуственного Интеллекта прямиком из будущего решает прислать новейшую модель Терминатора, состоящего из жидкого металла и способного к делению на две настоящие полноформатные боевые единицы.

Новый Терминатор объявляет охоту на девушку Даниеллу Рамос, а для ее защиты Сопротивление присылает женщину-киборга, которую зовут Грейс. К ним также присоединяются Сара Коннор и Терминатор Т-800 (Линда Хэмилтон и Арнольд Шварценеггер).

Премьера картины состоится в октябре-ноябре.

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