''Боюсь не проснуться'': самый дорогой актер Украины признался о серьезных проблемах

Народный артист Украины и самый высокооплачиваемый актер страны Станислав Боклан испытывает существенные проблемы со здоровьем.

Об этом он признался во время интервью журналистке Янине Соколовой в программе "Рандеву", отвечая на вопрос о том, о чем он думает перед сном.

"Последние годы перед сном я думаю о том, чтобы проснуться. У меня проблемы такие со здоровьем. Дело в том, что у меня нет отпусков и практически нет выходных. На голову и на сердце это влияет", — сказал Боклан.

"К тому же я начал терять людей, которых любил и люблю, даже если их уже нет. Теряя кого-то, мы теряем частичку себя. Если кто-то умирает, то и какая-то часть нас умирает. У меня очень мало осталось [близких людей]" — добавил 58-летний актер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Боклан также заявил, что война на Донбассе стала привычной для граждан Украины, но ее необходимо остановить даже если придется вести "переговоры с теми, с кем невозможно".