Звезда 'Черной пантеры' вернется во вселенную Marvel: известны детали

Мексиканский актер Теноч Уэрта получил наибольшую славу, сыграв в блокбастере Marvel "Черная пантера: Ваканда навсегда". И вскоре он вернется к своей звездной роли антигероя Намора.

Видео дня

Как пишет издание Deadline, Уэрта снова наденет сурпергеройский костюм для участия в предстоящем фильме "Мстители: Судный день". Актер лично подтвердил это в недавнем интервью мексиканскому телевидению.

Он также сообщил, что его роль, скорее всего, будет довольно небольшой. Дело в том, что в "Судном дне" будет задействовано более 20 разнообразных супергероев. Поэтому авторы дадут каждому не очень много экранного времени и пространства и несколько изменят динамику взаимодействия между ними. Впрочем, никаких подробностей сюжета Уэрта все равно не раскрыл.

Сейчас премьера фильма "Мстители: Судный день" запланирована на 18 декабря 2026 года. Режиссерами фильма выступят Энтони Руссо и Джо Руссо. Сценарий к ленте написали Майкл Уолдрон и Стивен Макфили.

В будущем блокбастере Уэрта присоединится к другим звездам Marvel, включая Криса Хемсворта (Тор), Энтони Маки (Капитан Америка), Ванессу Кирби (Сьюзан Шторм), Пола Радда (Человек-муравей) и Флоренс Пью (Черная вдова). В фильме также снимаются Льюис Пуллман (Страж), Дэнни Рамирес (Хоакин Торрес / Сокол), Джозеф Куинн (Джонни Шторм), Дэвид Харбор (Красный Страж), Уинстон Дьюк (М'Баку), Ханна Джон-Кеймен (Призрак), Том Хиддлстоун (Локи), Патрик Стюарт (Профессор Икс), Йен Маккеллен (Магнето), Алан Камминг (Ночной Змей), Ребекка Ромейн (Мистик), Джеймс Марсден (Циклоп) и Ченнинг Татум (Гамбит).

