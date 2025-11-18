Вышел тизер новой 'Ваяны': когда премьера фильма

Студия Disney в этом году очень успешно перезапустила франшизу "Лило и Стич" игровой адаптацией. Следующим летом фильмом с живыми актерами пополнится серия "Ваяна".

Видео дня

И на официальном YouTube-канале студии вышел первый тизер будущей ленты. Главную роль дочери полинезийского вождя в нем исполнит дебютантка большого экрана Кэтрин Лагайя. А ее напарника по приключению, некогда могущественного полубога Мауи воплотит Дуэйн Джонсон, который озвучивал этого персонажа в оригинальном мультфильме 2016 года и в его сиквеле. Вместе герои отправятся в приключение, чтобы спасти полинезийский остров Мотонуи и его народ.

Лагайя, которая сама имеет самоанские корни, призналась, что для нее большая честь воплотить этого персонажа. "Для меня большая честь иметь возможность почтить Самоа и все народы Тихоокеанских островов и представлять молодых девушек, которые выглядят как я", – сказала актриса, которой сейчас 17 лет.

Что касается других участников каста, то вождя Туи и отца Ваяны сыграет Джон Туи. Роль матери Ваяны Сины досталась Фрэнки Адамс. В бабушку Талу перевоплотится Рена Оуэн.

Режиссерами оригинальной анимационной "Ваяны" выступили Джон Маскер и Рон Клементс, сценарий написали Джаред Буш, а музыку создали Марк Манчина, Лин-Мануэль Миранда и Опетая Фоаи. Игровую адаптацию написал Буш, а режиссуру студия доверила Томасу Кайлу. Джонсон, Дени Гарсия, Гирам Гарсия и Бо Флинн продюсируют ленту. Музыку к фильму с живыми актерами сочинил Марк Манчина, а Лин-Мануэль Миранда продюсирует музыкальные записи.

Игровая адаптация "Ваяны" знаменует самый короткий срок между выходом оригинального анимационного фильма Disney и его ремейком с живыми актерами. Первый мультфильм дилогии вышел на экраны в декабре 2016 года. Новая лента увидит свет 10 июля 2026 года, то есть чуть меньше, чем через 10 лет. Украинская премьера традиционно состоится на день раньше – 9 июля 2026 года.

