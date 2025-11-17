Будет новый антагонист: что известно о следующем фильме о Супермене

Антагонистом Супермена в нынешнем фильме Джеймса Ганна с Дэвидом Коренсветом в главной роли был привычный фантам DC Лекс Лютор, которого сыграл Николас Холт. Однако, как удалось узнать журналистам, в сиквеле эти извечные враги могут выступить на одной стороне.

Видео дня

Как пишет издание TheWrap, в ленте "Человек завтрашнего дня", премьера которого намечена на 9 июля 2027 года, супергерой и злодей, вероятно, объединятся против инопланетного гения Брейниака. На это и ранее указывали некоторые моменты, которые подмечали фанаты франшизы. В частности, теорию подтверждает то, что фильм следует за временным союзом между Суперменом и Лексом Лютором. Съемки "Человека завтрашнего дня" должны стартовать в апреле в Атланте, тогда же станет окончательно понятно, правы ли оказались фанаты.

На то, что извечные антагонисты вынуждены будут закопать топор войны и начать работать вместе, указывает, в частности то, что во время кульминационной сцены в нынешнем фильме Супермен говорит Лютору, что надеется "ради мира", что тот использует свою собственную человечность во благо.

Глава студии DC и режиссер киноребута Ганн коснулся этого аспекта сюжета на пресс-конференции, посвященной финалу второго сезона "Миротворца". Когда TheWrap спросил архитектора новой киновселенной студии, какая угроза может заставить Лекса объединиться со своим величайшим врагом, Ганн ответил: "Лекс Лютор в основном беспокоится о Лексе Люторе. Так что мы увидим, что угрожает Лексу Лютору".

Брейниак вполне подходит на роль такой угрозы, поскольку, по канону, его интеллект может соперничать с интеллектом самого Лютора. А значит последнему могут понадобиться силы Супермена для победы над таким врагом. Ганн также намекнул на Брейниака как на злодея фильма, когда опубликовал первую страницу сценария "Человек завтрашнего дня" с изображением человеческого черепа с открытым мозгом на обложке.

Ранее Брейниак уже появлялся в некоторых других проектах DC. В частности его можно увидеть в сериалах "Супермен: Мультсериал", "Тайны Смолвиля" и "Криптон". Кроме того, он является героем видеоигр Injustice 2 и Suicide Squad: Kill the Justice League.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой ключевой актер из трилогии "Властелин колец" вернется в спинофе "Охота на Голума " – он сам подтвердил свое участие в проекте.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.