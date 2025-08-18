Вернутся ключевые актеры: когда выйдет 'Очень страшное кино 6'

Франшиза комедийных хорроров "Очень страшное кино" вскоре вернется с шестой частью. И к своим ролям в будущем фильме вернутся главные актрисы – Реджина Холл и Анна Фарис.

Как пишет издание Deadline, они снова сыграют Бренды и Синди. Обе актрисы уже подтвердили свое участие в проекте. "Мы не можем дождаться, чтобы вернуть Бренду и Синди к жизни и воссоединиться с нашими замечательными друзьями Киненом, Шоном и Марлоном — тремя мужчинами, за которых мы бы буквально умерли (в случае Бренды, опять же)", — цитирует их заявление издание.

Новое "Очень страшное кино" станет большим воссоединением, которое впервые за 18 лет объединит братьев Веянс, выступивших авторами сценария и постановщиками оригинального фильма 2000 года. Производством ленты занимается студия Miramax, к команде сценаристов присоединится Рик Альварес.

Съемки "Очень страшного кино 6" должны начаться в октябре этого года. Премьера ленты пока запланирована на 12 июня 2026 года, дистрибуцию будет осуществлять студия Paramount.

Франшизу фильмов "Очень страшное кино", которая собрала почти 900 миллионов долларов, разработали Марлон Веянс, Шон Веянс (сценаристы и актеры) и Кинен Айвори Веянс (режиссер первых двух частей). Впрочем, на этот раз режиссуру доверят Майклу Тиддесу – он давно сотрудничает с братьями и начинал еще ассистентом на площадке ленты "Белые цыпочки", а дальше занимался режиссурой трех лент братьев – сатирической комедии ужасов "Дом с паранормальными явлениями" и хитов Netflix "Голяком" и "Шестерняшки".

Комедийная франшиза "Очень страшное кино" сейчас включает пять фильмов, первый из которых вышел в 2000 году. Тогда он стал одним из самых кассовых фильмов ужасов со "взрослым" рейтингом R всех времен. Оригинал также установил рекорд кассовых сборов для фильмов ужасов с рейтингом R, заработав в прокате 42,5 миллиона долларов.

