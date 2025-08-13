В 2026 году снимут приквел 'Рэмбо': известно, кто заменит Сталлоне

После успеха перезапуска франшизы "Рокки", которая сделала звездой кино Сильвестра Сталлоне, еще один культовый боевик с ним получит новую жизнь. В Голливуде подтвердили слухи о том, что приквелом пополнится франшиза "Рэмбо".

Как пишет издание Deadline, проектом занимается компания Millennium Media. Более того, она уже нашла актера на главную роль в фильме. Молодого Джона Рэмбо сыграет Ной Сентинео, известный по роли Хесуса Фостера в последних трех сезонах сериала "Фостер".

Также известно, что режиссером приквела выступит постановщик ленты "Бессмертный" 2022 года Джалмари Хеландер. Сценарий напишут Рори Хейнс и Сохраб Ноширвани.

Источники сообщают, что съемки запланированы на конец 2026 года в Таиланде. Инсайдеры также добавляют, что, хотя никаких соглашений пока нет, Lionsgate пока считается студией, которая наиболее вероятно получит права на ленту. Именно она выпустила два последних фильма о Рэмбо и также сотрудничает с Хеландером, поскольку работала с ним над "Бессмертным".

Сюжет фильма держится в секрете, однако известно, что это будет история становления молодого Джона Рэмбо во время войны во Вьетнаме. Один из самых культовых героев боевиков в американском кинематографе был создан Дэвидом Мореллом в его романе "Первая кровь". В оригинальном фильме 1982 года Сильвестр Сталлоне играл ветерана вьетнамской войны, которого жестокий шериф и его помощники вынуждают бежать в горы и вести в одиночку все более напряженную войну с преследователями. Пять фильмов франшизы собрали более 800 миллионов долларов во всем мире. Самый свежий из них последний, "Рэмбо: Последняя кровь" 2019 года, спродюсированный студиями Millennium и Sly's Balboa, получил кассу в 92 миллиона долларов.

Что касается Сталлоне, известно, что он в курсе о проекте, однако участия в нем не принимает. В том числе, как продюсер. Имя актера, которому перейдет роль Рэмбо, Сталлоне тоже уже известно, сообщает Deadline.

Что касается Сентинео, его заметили после нескольких ярких ролей в хитовых сериалах Netflix "Всем парням, которых я любила раньше" и "Шантаж". Однако именно роль Джона Рэмбо может вывести 29-летнего актера в список звезд первой величины. Сейчас Сентинео готовится сыграть Кена Мастерса в экранизации "Уличного бойца" от Legendary. Его партнерами на площадке станут Джейсон Момоа и Китао Сакураи.

Недавно Сентинео появился в фильме "Война" (Warfare) от A24 с Рэем Мендосой и Алексом Гарлендом, а также в режиссерском дебюте Оскара Бойсона "Наш герой, Бальтазар". Премьера последнего состоялась на нынешнем кинофестивале Tribeca.

