Начались съемки новых 'Хроник Нарнии': первые детали и фото

В Лондоне официально стартовали съемки нового фильма "Нарния: Племянник волшебника", который снимает режиссер Грета Гервиг. Этот проект стал одним из самых ожидаемых от Netflix после длительного периода подготовки.

Съемки начались через три года после объявления, что Гервиг возглавит адаптацию культовой серии К. С. Льюиса. На улицах британской столицы уже замечены декорации, которые переносят зрителей в послевоенную эпоху. Фотографиями поделились UnBoxPHD и Worldwide Guide to Movie Locations.

Лондонские улицы возле Банк-Стейшн и Королевской биржи превратились в съемочную площадку. Декорации воссоздают атмосферу 1950-х годов с тщательно продуманными деталями: от афиш боксерских поединков до объявлений о музыкальных спектаклях.

На локациях также появились упоминания о загадочном "Нортфилд-клубе", который добавляет интриги к будущей истории. Сотни статистов в костюмах середины 20 века заполнили улицы, создавая живую атмосферу эпохи.

Интересно, что режиссер Грета Гервиг решила перенести события книги с конца 19 века в середину 20-го. Такой подход является существенным отклонением от оригинального произведения К. С. Льюиса, опубликованного в 1955 году. Это решение может означать, что режиссер стремится добавить истории более современного контекста или нового визуального стиля.

На съемочной площадке заметили двух юных актеров, которые, вероятно, исполнят роли Дигори Кирка и Полли Пламмер.

Их имена пока не разглашаются, но они станут ключевыми героями, которые случайно освобождают Белую Ведьму, которую сыграет Эмма Макки. Гервиг лично присутствовала на локациях, контролируя процесс съемок. Ее вовлеченность в проект подчеркивает амбициозность этой адаптации.

Ожидается, что фильм соединит магию Нарнии с глубокими характерами персонажей.

Кастинг фильма уже вызвал значительный ажиотаж. Кроме Эммы Макки, к актерскому составу присоединился Дэниел Крейг в роли дяди Эндрю. Ходят слухи, что Кэри Маллиган ведет переговоры об участии в проекте, а Мерил Стрип может озвучить легендарного Аслана. Netflix пока не подтвердил эти детали официально, что лишь подогревает интерес к фильму. Такой звездный состав обещает сделать экранизацию одним из самых громких событий в кино.

Съемки будут проходить в Лондоне, Юго-Восточной Англии и на студии Shepperton. Производство планируют завершить в начале 2026 года, а премьера фильма в кинотеатрах и на платформе Netflix ожидается в конце того же года.

Этот проект станет первым из запланированных адаптаций "Хроник Нарнии" от Netflix.

