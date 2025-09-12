Уже в кино: новая экранизация Кинга 'Длинный ход' получила идеальные отзывы

С 12 сентября в украинских кинотеатрах появилась новая лента "Долгая прогулка", которая еще до премьеры установила рекорд среди экранизаций Кинга. Фильм стартовал на Rotten Tomatoes с идеальным рейтингом, а сейчас стабильно удерживает 95% положительных рецензий.

Видео дня

Критики уже назвали его "одним из лучших и самых трогательных фильмов ужасов последних лет". В центре внимания — роман Кинга, написанный в 1979 году под псевдонимом Ричард Бахман. Это произведение стало своего рода экспериментом писателя: сможет ли он быть успешным без известного имени. Теперь эта история получила вторую жизнь и уже вошла в историю кино.

"Долгая прогулка" оценка критиков

"Долгая прогулка" имеет рейтинг Fresh 95% на основе более 120 рецензий, что делает ее самым высоко оцененным фильмом по произведениям Кинга. До этого лидером считалась "Кэрри", которая имела 94%, но на основе значительно меньшего количества отзывов. Даже такие классики, как "Сияние", "Побег из Шоушенка" или "Останься со мной", уступили новой картине. Интересно, что "Сияние" Стэнли Кубрика, которое считается культовым, имеет лишь 84% на 110 рецензий.

Режиссером "Долгой прогулки" выступил Фрэнсис Лоуренс, известный по серии "Голодные игры". Сценарий создал Дж. Т. Молнер, и это сотрудничество вызвало настоящий восторг у кинопрессы. Издание Collider назвало картину "эмоциональной и шокирующей одновременно", подчеркнув ее сильное влияние на зрителя.

О чем фильм "Долгая прогулка"

События разворачиваются в постапокалиптических США. Группа подростков участвует в соревнованиях на выживание: они должны непрерывно идти со скоростью не менее 3 миль в час. Любое отклонение карается предупреждением, а после третьего участника расстреливают. Такой сюжет создает атмосферу постоянного напряжения и морального испытания.

Интересно, что в оригинальном тексте скорость была выше, однако Кинг лично попросил адаптировать ее для большей реалистичности на экране. Писатель также настоял на откровенном изображении жестоких сцен, подчеркивая: "Или вы показываете их как есть, или не беретесь за фильм вообще".

"Долгая прогулка" стала первой частью своеобразного кинематографического цикла под названием "Падение Бахмана". Следующим на очереди будет фильм Эдгара Райта "Бегущий человек" с Гленом Павеллом в главной роли.

OBOZ.UA писал ранее, когда премьера нового "Грозового перевала".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.