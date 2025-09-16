Самым популярным фильмом на украинском Netflix стал детектив: свежий рейтинг

Стриминговый сервис Netflix является настоящим окном в мир кино, предлагая каждую неделю новые увлекательные истории. Но что именно выбирает украинский зритель? Казалось бы, лидерами проката могли бы быть блокбастеры или романтические комедии, но свежий рейтинг самых популярных фильмов на Netflix в Украине раскрыл неожиданные предпочтения.

На этой неделе в отечественном рейтинге появился новый лидер, который доказал, что украинцы не прочь окунуться в мир интриг и загадок. На вершину поднялся фильм, который заставил нас вспомнить, как сильно мы любим хорошие детективы.

Клуб убийств по четвергам (The Thursday Murder Club)

Это американский криминальный комедийный фильм, снятый режиссером Крисом Коламбусом по мотивам романа Ричарда Османа. В центре сюжета — четверо пожилых друзей, которые берутся расследовать загадочное убийство, используя свой опыт и смекалку. Главные роли исполнили Хелен Миррен, Пирс Броснан, Бен Кингсли и Селия Имри. Картина сочетает элементы классического детектива и легкой комедии, делая ее привлекательной для широкой аудитории.

Влюбись в меня (Fall for Me)

Это немецкий эротический триллер режиссера Шерри Горманн, снятый по сценарию Штефани Зигольц. В центре сюжета — Лилли, которая приезжает на Майорку к сестре Валерии и узнает о ее помолвке с французом Ману, в искренности которого начинает сомневаться. Постепенно Лилли погружается в опасные тайны, а параллельно заводит роман с менеджером ночного клуба Томом.

Кейпоп-охотницы на демонов (KPop Demon Hunters)

Это американский анимационный фэнтезийный музыкальный фильм студии Sony Pictures Animation. Ленту сняли режиссеры Мэгги Канг и Крис Апельганс, а голоса персонажам подарили Арден Чо, Ан Хьо-соп, Юнжин Ким, Даниэль Де Ким, Кен Джонг и другие актеры. В центре сюжета — вымышленная женская кейпоп-группа Huntr/x, участницы которой днем выступают на сцене, а ночью борются с демонами. Им приходится противостоять конкурентам — бойз-бенда Saja Boys, который оказывается группой настоящих демонов. Фильм сочетает музыку, аниме-эстетику и корейскую мифологию.

Планета одиноких. Греческое приключение (Planet Single: Greek Adventure)

Это польская романтическая комедия, которая вышла на экраны в 2025 году. Фильм рассказывает о пяти друзьях, которые отправляются на отдых в Грецию, надеясь на веселые каникулы. Однако их планы рушатся, когда одного из их друзей начинают подозревать в мошенничестве, и отдых превращается в настоящее детективное расследование.

Щенячий патруль в кино (Paw Patrol: The Movie)

Это полнометражный анимационный фильм, вышедший в 2021 году. Он является продолжением популярного детского мультсериала "Щенячий патруль". По сюжету, храбрые щенки вместе со своим лидером Райдером отправляются в Галактум-сити, где их ждет новая миссия — остановить злого мэра Гамдингера, который планирует превратить город в сплошной хаос. Мультфильм учит детей важности командной работы, смелости и взаимопомощи.

Мой год в Оксфорде (My Oxford Year)

Это мелодрама 2025 года, рассказывающая об амбициозной американской студентке, которая наконец осуществляет свою мечту об обучении в престижном Оксфордском университете. В стенах древнего вуза она не только погружается в науку, но и встречает очаровательного британца, который становится ее любовью. Однако идиллическая картина ее жизни рушится, когда девушка узнает тайну избранника, что может поставить под угрозу все, чего она достигла.

Два сердца (2 Hearts)

Это американская романтическая драма 2020 года, которая переплетает две трогательные истории любви, основанные на реальных событиях. Сюжет следует за Крисом, студентом колледжа, и Хорхе, богатым наследником. Их жизни, развивающиеся параллельно, неожиданно пересекаются в судьбоносный момент. Лента раскрывает темы любви, судьбы и благородства, показывая, как один поступок может изменить жизнь многих людей.

Код доступа "Кэптаун" (Safe House)

Это американский боевик 2012 года режиссера Дэниела Эспинозы. В главных ролях снялись Дензел Вашингтон и Райан Рейнольдс. Сюжет разворачивается вокруг молодого офицера ЦРУ Мэтта Уэстона, который вынужден охранять бывшего агента Тобина Фроста после нападения наемников на секретное убежище в Кейптауне. Героям приходится бежать вместе, одновременно раскрывая заговор, достигающий самых высоких уровней международных спецслужб.

Перелет (Migration)

Это приключенческая анимационная комедия, созданная студией Illumination, известной своими хитами, такими как "Гадкий Я" и "Миньоны". Фильм, режиссером которого выступил Бенджамин Реннер, рассказывает о семье уток, которая решает отправиться в путешествие, выходящее далеко за пределы их привычных маршрутов. Сценарий написал Майк Уайт, а над музыкой работал композитор Джон Пауэлл.

Счастливчик Гилмор 2 (Happy Gilmore 2)

Это американская спортивная комедия 2025 года режиссера Кайла Ньюачека. Это продолжение культового фильма с Адамом Сэндлером в главной роли, который снова перевоплотился в эксцентричного гольфиста Хэппи Гилмора. По сюжету герой, разрушенный после потери жены, пытается вернуться в профессиональный спорт, чтобы обеспечить будущее своей дочери. Лента сочетает ностальгию по оригиналу с новым юмором и драматическими моментами о борьбе и втором шансе.

