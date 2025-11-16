'Очень странные дела' 5 сезон: когда и где смотреть все серии финального сезона сериала Netflix

Популярный сериал "Очень странные дела" (Stranger Things) возвращается на экраны в пятом, заключительном сезоне. Этот культовый микс научной фантастики, ужасов и драмы снова объединит любимых героев.

События разворачиваются осенью 1987 года в Хокинсе, который после катастрофы Разлома оказался под карантином. На горизонте – финальная битва с Векной. OBOZ.UA рассказывает, когда ждать последних серий культовой истории.

Где и когда смотреть "Очень странные дела 5"

Пятый сезон сериала будет выходить на платформе Netflix в три этапа:

27 ноября 2025 года – первые 4 эпизода;

26 декабря 2025 года – еще 3 эпизода;

1 января 2026 года – финальный 8-й эпизод.

Netflix уже обнародовал первые пять минут сезона с субтитрами, где показан Хокинс, закрытый на карантин, и герои, готовящиеся к последнему бою.

Сюжет пятого сезона

Осень 1987 года. Хокинс оправляется после разлома между мирами. Город отрезан от внешнего мира, правительство ввело полную изоляцию, а главная героиня Одиннадцать (Од) вынуждена скрываться. Друзья снова объединяются, чтобы найти и уничтожить Векну – существо, которое стоит за всеми трагедиями.

Когда приближается годовщина исчезновения Уилла, в городе начинается паника. Тьма поглощает все вокруг, и каждый из героев должен сделать свой выбор в битве, которая станет последней.

Актерский состав

В финальном сезоне возвращаются все основные актеры:

Милли Бобби Браун, Финн Вулфард, Ноа Шнапп, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Сейди Синк, Прия Фергюсон, Наталия Дайер, Чарли Хитон, Майя Хоук, Джо Кири, Дэвид Харбор, Вайнона Райдер, Бретт Гэлман.

Также в пятом сезоне снова появится Джейми Кэмпбелл Бауэр в роли Векни. К актерскому составу присоединилась Линда Хэмилтон (звезда "Терминатора"), а также новые лица – Нелл Фишер, Джейк Коннелли и Алекс Бро.

Производством занимаются Upside Down Pictures и 21 Laps Entertainment, а среди исполнительных продюсеров – Мэтт и Росс Дафферы, Шон Леви и Дэн Коэн.

Темы и атмосфера сезона

Пятый сезон станет самым драматичным и напряженным. В центре истории – противостояние с Векной, история Одиннадцать и единство друзей. Среди ключевых тем – ностальгия по 1980-м, потеря, взросление, страх и надежда.

Карантин и военизированная атмосфера Хокинса создают напряженное ощущение, а музыка 80-х и культурные отсылки сделают финал еще более эмоциональным. Авторы обещают ответить на главные вопросы сериала: о происхождении врага, природе экспериментов и судьбе мира наизнанку (The Upside Down).

