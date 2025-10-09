Продолжения культовых лент и новые хиты: какие фильмы выйдут этой осенью

Осень 2025 стала насыщенным сезоном для киноманов. В кинотеатры вернулись легендарные франшизы, которые ждали годами, а рядом с тем, ожидается выход и новых лент, уже сейчас претендующих на статус культовых.

Зрители увидят все: от триллеров с ИИ до космического одиночества, от биографий музыкантов до комедийного абсурда Лантимоса. В этом сезоне на больших экранах — Дуэйн Джонсон в драме, Александр Усик в Голливуде, а Владимир Кравчук из ВСУ — в фантастическом фильме, который уже собрал международные награды.

Есть что посмотреть и семьям с детьми — в частности, долгожданное продолжение "Зоотрополиса". Поэтому приготовьтесь — мир кино в октябре и ноябре будет интересным.

Несокрушимый (The Smashing Machine)

Когда выход: 9 октября

Это драматический фильм, основанный на реальной истории легендарного бойца MMA и UFC Марка Керра. В центре сюжета — взлеты, падения, личные драмы спортсмена и его борьба с внутренними демонами. Главную роль исполняет Дуэйн Джонсон, а его соперника — украинского боксера — играет Александр Усик.

Трон: Арес (Tron: Ares)

Когда выход: 9 октября

Это научно-фантастический фильм, третья часть культовой франшизы, которая берет начало с 1982 года. По сюжету, искусственно созданная программа Арес, воплощенная Джаредом Лето, вырывается из цифрового мира в реальный, угрожая балансу между человеком и технологией. Две корпорации — Encom и Dillinger — пытаются использовать его код в собственных целях.

Спрингстин: Спаси меня от неизвестного (Springsteen: Deliver Me From Nowhere)

Когда выход: 23 октября

Это байопик о молодых годах культового американского музыканта Брюса Спрингстина. В фильме показан период, когда он создавал один из самых известных своих альбомов — Nebraska, и одновременно пытался справиться с личными травмами и сложными отношениями с отцом. Роль Спрингстина исполняет Джереми Аллен Уайт, известный по сериалу "Медведь".

Бугония (Bugonia)

Когда выход: 30 октября

Это новый фильм Йоргоса Лантимоса, созданный в знакомой творческой команде с Эммой Стоун и Джесси Племонсом. Это абсурдная черная комедия о двух мужчинах, одержимых теориями заговора, которые похищают CEO крупной корпорации, потому что считают ее инопланетянкой. Лента является англоязычной адаптацией южнокорейского фильма Save the Green Planet! (2003).

Новая волна (Nouvelle Vague)

Когда выход: 31 октября

Историческая драма, которая переносит зрителей в Париж 20 века, в период зарождения французской "новой волны" в кино. Фильм рассказывает о начале известных режиссеров, таких как Франсуа Трюффо и Жан-Люк Годар, а также их первые шаги в кинематографе. Главные роли исполняют Вильм Марбек, Зои Дойч и Обри Даллин.

Океан Эльзы: Наблюдение шторма (Ocean Elzy: Observation Of The Storm)

Когда выход: 6 ноября

Это биографический документальный фильм о самой известной украинской рок-группе. Лента сочетает архивные материалы, интервью и уникальные воспоминания участников, рассказывая о пути группы от львовских подвалов до стадионов и революций. В центре сюжета — творчество, изменения состава, влияние на общество и участие в ключевых событиях современной истории Украины.

Франкенштейн (Frankenstein)

Когда выход: 7 ноября

Долгожданная экранизация классического романа Мэри Шелли от оскароносного режиссера Гильермо дель Торо. В центре сюжета — история ученого Виктора Франкенштейна, которого играет Оскар Айзек, и его монстра, роль которого исполняет Джейкоб Элорди. Этот психологический триллер сочетает ужасы, драму и глубокие эмоциональные конфликты, переосмысливая вечные темы созидания и ответственности.

Бегущий человек (The Running Man)

Когда выход: 7 ноября

Новая экранизация романа Стивена Кинга, которую снимает Эдгар Райт в стиле напряженного антиутопического триллера. В центре сюжета — мир будущего, где смертельное телевизионное шоу превращает людей в добычу, а выжить — означает победить систему. Главную роль исполняет Глен Пауэлл, для которого это — прорыв в серьезное драматическое кино.

Иллюзия обмана 3 (Now You See Me: Now You Don't)

Когда выход: 13 ноября

Третья часть популярной франшизы о команде иллюзионистов, которые используют магию, чтобы разоблачать преступления. На этот раз Четыре Всадника объединяются, чтобы совершить дерзкое ограбление семьи Вандербергов, которые отмывают деньги через торговлю бриллиантами. Их ждет самое опасное шоу в их карьере — и самая дорогая добыча.

Ты – Космос (U Are the Universe)

Когда выход: 20 ноября

Украинский фантастический фильм об одиночестве, надежде и любви в безграничном космосе. После уничтожения Земли дальнобойщик Андрей Мельник остается одним из немногих выживших во Вселенной, пока на связь не выходит француженка Катрин. Их трехлетнее путешествие навстречу друг другу превращается в трогательную историю любви.

Wicked: навсегда (Wicked: For Good)

Когда выход: 21 ноября

Это продолжение масштабного мюзикла об Эльфабе и Глинде, действие которого разворачивается в волшебной стране Оз. В новой части их дружба проходит сложное испытание, ведь каждая выбирает свой путь — между добром, злом и правдой. В главных ролях — Синтия Эриво и Ариана Гранде, которые возвращаются после кассового успеха первой части.

Зоотрополис 2 (Zootopia 2)

Когда выход: 27 ноября.

Продолжение популярного анимационного фильма о приключениях зверей-детективов Джуди Гопс и Ника Уайлда. После девятилетней паузы любимые герои берутся за самое сложное дело в своей карьере, сочетая свои навыки и раскрывая тайны большого города Зоотрополис.

