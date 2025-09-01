Премьеру 'Мортал Комбат 2' перенесли: известна новая дата

В мире, где каждый удар может стать последним, фанаты "Мортал Комбат" с нетерпением ждут возвращения любимых героев. Второй фильм франшизы от Warner Bros и New Line обещает погрузить зрителей в водоворот кровавых поединков и судьбоносных сражений.

Однако поклонникам придется запастись терпением, ведь премьеру, изначально запланированную на осень этого года, перенесли. Почему создатели решили изменить дату? Какие сюрпризы ждут зрителей? В Deadline Hollywood прояснили все подробности.

Почему премьеру "Мортал Комбат 2" перенесли

Релиз "Мортал Комбат 2" перенесли на 15 мая 2026 года, чтобы избежать конкуренции с другими крупными премьерами октября, такими как биографическая драма о Брюсе Спрингстине и экранизация романа Коллин Гувер.

Режиссер Саймон МакКуойд и команда считают, что середина мая — идеальное время для старта, ведь именно в этот период предыдущие проекты Warner Bros, такие как "Пункт назначения: Родословные", устанавливали кассовые рекорды.

Трейлер сиквела уже набрал 107 миллионов просмотров в 68 странах, что свидетельствует об огромном интересе публики.

В новом фильме появится звездный актер Карл Урбан в роли Джонни Кейджа, а также вернутся любимые персонажи, такие как Райден, Скорпион и Саб-Зиро. Сюжет обещает эпическую битву против темного правителя Шао Кана, где на кону стоит судьба Земного царства.

OBOZ.UA ранее писал, что мексиканский актер Теноч Уэрта вернется к своей звездной роли антигероя Намора.

