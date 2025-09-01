В Украине формула расчета пенсий не позволяет претендовать на высокую выплату. При том, если не платить взносы и получать зарплату в конверте, рассчитывать можно на минимальную выплату и только после достижения 65-летия. О том, как рассчитывают пенсии, что изменилось за последние пять лет и где можно проверить размер своей будущей выплаты, читайте в материале OBOZ.UA.

Зачем мне вообще платить взносы, если пенсий может не быть?

Утверждение о том, что поколение молодых не будет получать пенсии, когда достигнет соответствующего возраста, только стимулирует не платить взносы. Пока существует государство, пенсионная система будет работать. Действительно, она может значительно измениться (и менялась за последние десятилетия).

Однако эти изменения могут как ухудшать, так и улучшать положение пенсионеров. И если работающие не платят взносы в Пенсионный фонд, ожидать положительных для пенсионеров изменений не стоит. Уже сейчас соотношение плательщиков ЕСВ и пенсионеров находится на уровне примерно один к одному. И это критически плохая ситуация.

По подсчетам Минсоца, которые были сделаны еще в прошлом году, обеспечить достаточный уровень пенсий (на уровне не менее 40% привычного заработка) можно при условии, если плательщиков ЕСВ будет примерно на 50% больше, чем пенсионеров. Без этого размер пенсий будет оставаться низким, однако никто их не будет отменять.

Если вы не верите, что будете жить на пенсию, то стимулом для уплаты взносов ЕСВ может быть положение действующих пенсионеров. Пожилые люди, которые получают пенсию в 2361 грн – те, кто в свое время не заработал необходимый стаж, не заботился о будущей пенсии. А сейчас они находятся за чертой бедности. И одна из причин – большое количество тех, кто платит взносы лишь с части зарплаты или вовсе не платит.

Если вам сейчас меньше 57 лет и у вас нет специальных пенсионных прав, для выхода на пенсию вовремя (то есть в 60 лет) вам надо будет иметь не менее 35 лет стажа. Подробнее о стаже читайте чуть дальше.

Какие пенсии получают украинцы?

Средняя зарплата в Украине согласно данным ПФУ за июнь составляет 22,3 тыс. грн. Достаточной считается пенсия, размер которой составляет примерно 40% от привычного заработка. Это примерно 9 тыс. грн. Такая средняя пенсия по украинским меркам считалась бы достаточной. Хотя на самом деле и эта сумма недостаточна. Украинцы же по состоянию на июнь 2025-го в среднем получают пенсию в размере 6,1 тыс. грн (речь идет только о пенсии по возрасту).

Здесь также стоит добавить, что средняя пенсия в 6,1 тыс. грн не означает, что столько получает большинство.

пенсию до 4 тыс. грн получают 3 623 145 человек (35,3% от общего количества пенсионеров);

пенсию до 5 тыс. грн получают 5 724 553 человек (55,8% от общего количества пенсионеров).

Около 521,7 тыс. украинцев получают пенсию за выслугу лет. Речь идет о специальных категориях пенсионеров, которые, имея достаточный стаж, могут заблаговременно выходить на заслуженный отдых. В среднем их пенсия составляет 12 486,1 грн. Это в несколько раз выше средней пенсии, однако значительно меньше, чем получают судьи. Так, средняя пенсия судьи (пожизненное денежное обеспечение) составляет 109 311,8 грн.

Что интересно, еще пять лет назад, в июне 2020-го, в Украине средняя пенсия составляла 3,4 тыс. грн, тогда как пенсия за выслугу лет была на уровне 4,6 тыс. грн. То есть пять лет назад средняя пенсия за выслугу лет была всего в 1,35 раза выше средней пенсии по общему закону.

В июне 2025-го средняя пенсия за выслугу лет в 1,94 раза выше средней пенсии. При этом законы, по которым определяются эти пенсии, не менялись.

Увеличение пенсий за выслугу лет связано в том числе с сотнями тысяч решений по перерасчету выплат. "За последние пять лет количество таких решений выросло более чем в 26 раз – до 758 тысяч решений. Общая сумма долга сейчас почти 85 млрд грн", – говорится в сообщении Минсоца.

Почему такая низкая пенсия?

Формула расчета пенсии, которая применяется ПФУ, приводит к значительному урезанию выплат. Речь идет о такой формуле:

средняя зарплата за три предыдущих года × ваш стаж в годах × соотношение вашей зарплаты к средней × 1%

Сейчас средняя зарплата за три предыдущих года достигает 15 057,09 грн. Это и есть база, на основе которой считают размер пенсии. Разберем несколько примеров. Допустим, вы всю жизнь работаете на минимальную зарплату, однако к своему 60-летию успели приобрести полный стаж (35 лет). Минимальная зарплата составляет 8000 грн, это 41,17% средней. Допустим, что такое соотношение между минимальной и средней зарплатой сохранялось на протяжении всех 35 лет. В таком случае пенсию посчитают так:

15 057,09 × 41,17% × 35 × 1% = 2169,6 грн.

Эта сумма – меньше минимальной пенсии. Поэтому Пенсионный фонд будет платить такому пенсионеру 2361 грн (установленная законом минимальная пенсия на 2025 год).

Допустим, что за все время вашей карьеры ваша зарплата была на 10% выше средней. В таком случае, соотношение вашей зарплаты к средней по стране составит 1,1. А формула расчета пенсии будет выглядеть вот так:

15 057,09 * 1,1 * 35 * 1% = 5 796,9 грн.

Изменить формулу расчета пенсий легко, однако для этого нужен финансовый ресурс. Сейчас в Украине работает солидарная пенсионная система, то есть пенсии действующим пенсионерам платятся за счет зарплат работающим. Пока в Украине не будут расти белые зарплаты, увеличиваться количество рабочих, рассчитывать на значительный рост пенсий не стоит.

Любой украинец может проверить, платит ли работодатель за него взносы и на какую пенсию он может рассчитывать. Для этого надо пройти идентификацию на портале ПФУ (например, с помощью своего банка), далее в "пенсионном калькуляторе" можно увидеть, какая пенсия могла бы быть, если бы вы с такими же показателями зарплаты имели бы полный стаж и достигли пенсионного возраста.

Если цифра, которую вы увидели в калькуляторе, маловата, но до пенсионного возраста еще далеко, вы все еще можете исправить ситуацию. Для этого можно либо вывести свою зарплату из тени. Кроме того, украинцы на сайте ПФУ могут подписать договор и делать добровольные взносы ЕСВ.