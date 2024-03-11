Оскар 2024: назван лучший актер года

В ночь с 10 на 11 марта в театре Dolby в Лос-Анджелесе был определен лучший актер, получивший заветный "Оскар". Ни для кого не стало удивлением, что золотая статуэтка досталась Киллиану Мерфи за роль "отца атомной бомбы" в триллере "Оппенгеймер".

О победителе OBOZ.UA стало известно при просмотре прямого эфира с церемонии. Киллиан Мерфи получил ряд наград на премиях, которые называют репетициями "Оскара", поэтому его победа для большинства фанатов была ожидаемой.

На "Оскар" в категории "Лучший актер" также претендовали:

Брэдли Купер, "Маэстро"

Колман Доминго, "Растин"

Пол Джаматти, "Оставленные"

Киллиан Мерфи, "Оппенгеймер"

Джеффри Райт, "Американское чтиво"

Как известно, "Оскар" считается главной мировой кинопремией, а все премии-предшественницы называют его репетициями. Именно поэтому, анализируя победителей "Золотого глобуса", BAFTA, премии Гильдии киноактеров США и других, можно предсказать и примерный список триумфаторов на "Оскаре".

Так, 81 церемония награждения престижной премии "Золотой глобус" состоялась в ночь с 7 на 8 января в Лос-Анджелесе, США. О победителях можно узнать здесь.

А ночью с 18 на 19 февраля в Королевском фестивальном зале в Лондоне Британская академия кино и телевизионных искусств объявила победителей премии BAFTA. Кто получил желаемые статуэтки – читайте по ссылке.

Также OBOZ.UA писал о победителях премии Гильдии киноактеров США, проходившей в ночь с 24 на 25 февраля. Ознакомиться с полным списком предлагаем в нашем материале.

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