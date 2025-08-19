'Охота на Голлума': когда выйдет новая часть 'Властелина колец' и кто из героев вернется

Вероятно, самым ожидаемым анонсированным продолжением кинофраншизы на сегодня является будущий фильм Энди Серкеса "Властелин колец: Охота на Голлума". И фанатам уже рассказали о некоторых деталях картины.

Видео дня

Как пишет издание Variety, съемки картины начнутся в 2026 году в Новой Зеландии, а премьера должна состояться в декабре 2027 года. И, вероятно, к своим ролям в продолжении вернутся по меньшей мере две ключевые звезды основной франшизы – Иен Маккелен и Элайджа Вуд. Они играют волшебника Гэндальфа и хоббита Фродо соответственно.

На свое возвращение во вселенную, созданную Джоном Толкином, намекнул сам Маккелен на лондонском мероприятии For Love of Fantasy в воскресенье. Актер сыграл могущественного волшебника, выходящего на битву со злом в трилогиях "Властелин колец" и "Хоббит" и эта роль считается самым большим успехом в его карьере.

"Я слышал, что будет еще один фильм, действие которого происходит в Средиземье, и съемки начнутся в мае. Режиссером фильма будет Голлум, и он будет полностью о Голлуме", – сказал Маккеллен о будущей картине. Так он обыграл тот факт, что режиссером ленты выступит Энди Серкис, который в предыдущих картинах играл Голлума. Он же вернется к этой культовой роли.

Также Маккелен добавил, что "в фильме есть персонаж по имени Фродо, и есть еще один персонаж по имени Гэндальф". "А больше я вам ничего не скажу", – сказал актер.

Следовательно, прямым подтверждением участия обоих в касте это назвать нельзя. Однако намек у Маккелена получился весьма прозрачный.

Стоит отметить, что в мероприятии вместе с ним участвовал и Вуд. Кроме того, на панели присутствовали исполнитель роли Сэма Хэмджи Шон Остин, Доминик Монаган, игравший хоббита Мерри, и Билли Бойд, воплощавший Пиппина. То есть вся хоббитская четверка снова была в сборе. В мероприятии принял участие и Джон Рис-Дэвис, который во второй трилогии играл гнома Гимли.

Сюжет "Охоты на Голлума" пока держится в секрете, однако фильм позиционируют как "интерквел" между событиями "Хоббита" и "Братства кольца". Герои займутся поисками неуловимого существа. Инициатором приключения может выступить Гэндальф или Арагорн. Вернется ли Вигго Мортенсен к роли последнего, пока неизвестно.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что "Очень страшное кино" получит шестую часть, в которую вернутся две ключевые актрисы.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.