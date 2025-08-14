Новый 'Супермен' выйдет в сети уже через считанные дни: когда можно будет посмотреть онлайн

После успешного проката в кинотеатрах новая лента "Супермен" от режиссера Джеймса Ганна вскоре станет доступной для онлайн-просмотра. Лента, собравшая более 579 миллионов долларов в мировом прокате, стала самым кассовым сольным фильмом о Человеке из стали в США и главным супергеройским блокбастером года.

В фильме с новым исполнителем главной роли, Дэвидом Коренсветом, зрители получили обновленный взгляд на культового персонажа, а также старт перезагруженной киновселенной DC.

Сюжет нового "Супермена"

Сюжет разворачивается на фоне международного конфликта и личных испытаний героя. Вскоре фанаты смогут пересмотреть эту историю дома, причем с дополнительными бонусами от студии.

В фильме Кларк Кент уже третий год носит мантию Супермена и охраняет Метрополис. Однако после того, как он вмешивается в конфликт между вымышленными странами Боравия и Джарханпур, начинается серия событий, ставящих под сомнение его миссию. Этим пользуется Лекс Лютор, технологический магнат и мастер интриг, чтобы избавиться от супергероя.

Актерский состав включает:

Дэвида Коренсвета (Кларк Кент/Супермен),

Рэйчел Броснахан (Лоис Лейн),

Николаса Голта (Лекс Лютор),

Сару Сампайо (Ив Тешмахер)

Марию Габриэлу де Фариа (Инженер).

Релиз "Супермена" на цифровых платформах

По информации Warner Bros. Pictures, цифровой релиз состоится в пятницу, 15 августа. Фильм можно будет приобрести или взять в аренду на таких сервисах, как Amazon Prime Video, Apple TV и Fandango at Home. Для зрителей подготовили версию в формате 4K Ultra HD, которая сохранит максимальное качество изображения и звука.

Кроме стандартного показа, цифровой релиз будет содержать комментарии Джеймса Ганна, удаленные сцены и забавные моменты со съемочной площадки. Это позволит увидеть, как создавалась лента, и узнать больше о работе актеров и команды.

Кроме онлайн-релиза, с 23 сентября "Супермен" выйдет на Blu-ray, DVD и в 4K Ultra HD на физических носителях.

Диск с Blu-ray-версией будет содержать эксклюзивные материалы о создании фильма, его персонажах и историческом наследии супергероя. Это станет прекрасной возможностью для коллекционеров и поклонников DC пополнить свои собрания.

