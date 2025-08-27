Назван самый популярный фильм в истории Netflix: о чем 'Кейпоп-охотницы на демонов' – мультик с почти идеальным рейтингом

Анимационный музыкальный фильм "Кейпоп-охотницы на демонов" стал самым популярным проектом в истории американского стримингового сервиса Netflix. Премьера кинокартины состоялась в июне этого года, и с того момента ее посмотрели более 236 миллионов раз.

Лента обогнала даже комедийный боевик "Красное сообщение", который в течение нескольких лет не покидал первую строчку по популярности. Соответствующая информация появилась на сайте Netflix.

Интересно, что на этом впечатляющие достижения проекта "Кейпоп-охотницы на демонов" не закончились. Треки, которые прозвучали в мультфильме, стали одними из самых прослушиваемых на сервисе Spotify, а сингл Golden возглавил чарт Billboard Hot 100. Создатели ленты хотели, чтобы композиции "органично вписывалась в пространство K-pop", поэтому пригласили в команду некоторых продюсеров и авторов песен, которые работали с южнокорейскими группами BTS и Twice.

Стоит заметить, что команда "Кейпоп-охотниц на демонов" решила воспользоваться бешеной популярностью саундтреков из фильма. Они выпустили караоке-версию проекта, которая уже собрала около 18 миллионов долларов.

Что известно об анимационном фильме

"Кейпоп-охотницы на демонов" был создан компанией Sony Pictures Animation и выпущен в 20 июня на платформе Netflix. Режиссерами мультфильма стали Мешши Канш и Крис Аппельханс, а к созданию сценария присоединились Анна МакМикен и Даня Хименес.

Лента рассказывает историю вымышленной K-pop-группы Huntr/x. С давних времен народу Кореи угрожают демоны, которые похищают души людей и приносят их королю ада Гви-Ма. Бороться с этими существами могли только охотницы, чьи песни создавали и укрепляли "хонмун" – завесу, которая оберегала корейцев от духов. Они передавали свои знания из поколения в поколение и теперь пришло время защищать свой народ участницам Huntr/x.

Лидер коллектива Руми старательно скрывает от окружающих свой самый большой секрет – она полудемон по отцовской линии. Держать в тайне свое происхождение охотнице становится все труднее, ведь по ее телу разрастаются метки демонов. И все же она продолжает выполнять свою работу, ведь над Кореей нависла опасность. Демоны решают создать собственный бойз-бэнд Saja Boys и становятся невероятно популярными среди фанатов, ослабляя хонмун. Глава группы узнает тайну Руми и пытается перетянуть ее на свою сторону. Охотница имеет такую же цель по отношению к демону. Однако планы главных героев разрушаются, ведь между ними возникают романтические чувства.

Постепенно Huntr/x теряют свою популярность и не могут справиться с армией демонов. Сюжет обостряется, когда коллеги Руми Мира и Зои узнают о ее тайне и решают покинуть коллектив. Saja Boys организовывают свой финальный концерт и готовятся забрать души для Гви-Ма, однако им ничего не удается. Руми прервала выступление бойз-бэнда своим пением и к ней присоединились подруги. Прямо на сцене они вступили в поединок с Saja Boys и Гви-Ма и одержали победу.

Свои голоса главным героям ленты подарили актеры Арден Чо, Ан Хьо-соп, Мэй Хонг, Чи-Йон Ю и Юджин Ким.

Стоит заметить, что проект "Кейпоп-охотницы на демонов" получил почти идеальные оценки на сайте агрегатора Rotten Tomatoes. Рейтинг мультфильма от критиков составляет 97%, а от зрителей – 99%.

