Не только 'Титаник': подборка лучших романтических фильмов

Романтическое кино не стареет. От классических историй до современных ромкомов, любовь на экране продолжает быть главным доказательством того, что чувства – самая сильная движущая сила в жизни. Это истории о тех, кто способен любить, ошибаться и начинать все сначала.

"Титаник" определил новую эпоху романтического кино. С тех пор режиссеры десятки раз пытались повторить его магию – создать историю любви, которая коснется сердца и заставит верить в судьбу. Эксперты собрали подборку десяти романтических лент, которые не уступают легендарному "Титанику". В каждой из них – боль, надежда и момент, когда любовь побеждает все.

"Ла-Ла Ленд" (La La Land, 2016)

Музыка, свет и любовь на фоне Лос-Анджелеса. Она – молодая актриса, он – джазовый пианист. Вместе они ищут путь между мечтой и чувствами. Фильм Дэмьена Шазелла с Эммой Стоун и Райаном Гослингом – это история о том, как иногда надо выбирать между любовью и собственной дорогой. "Ла-Ла Ленд" – история для всех, кто верит в любовь, даже если она не всегда имеет счастливый финал.

"Реальная любовь" (Love Actually, 2003)

Десять историй, переплетенных Рождеством и чувствами. Этот фильм давно стал классикой – легким, искренним и трогательным. Хью Грант, Колин Ферт, Кира Найтли, Эмма Томпсон, Лиам Нисон – актерский состав, который создает настоящее чудо. "Реальная любовь" доказывает: любовь бывает разной – смешной, мучительной, безнадежной, но всегда стоящей переживания.

"Рождение звезды" (A Star Is Born, 2018)

Брэдли Купер и Леди Гага в современном переосмыслении классической истории. Она – талантливая певица, он – музыкант, который теряет себя. Вместе они создают музыку, которая болит и вдохновляет. Их любовь – как песня, полная страсти и самопожертвования. Эта версия "Рождения звезды" – самая эмоциональная из всех предыдущих, а песни Shallow и Always Remember Us This Way стали гимнами настоящей любви.

"Назови меня своим именем" (Call Me by Your Name, 2017)

Фильм Луки Гуаданьино переносит в солнечную Италию 1983 года. Молодой Элио (Тимоти Шаламе) переживает первую любовь к старшему Оливеру (Арми Хаммер). Это история о нежности, познании себя и боли потери. "Назови меня своим именем" – это поэтический портрет юности, где любовь не имеет границ и определений, только глубину.

"Мой парень – псих" (Silver Linings Playbook, 2012)

Дэвид О. Рассел собрал незаурядную историю о двух людях с травмами, которые находят друг друга. Патрицио (Брэдли Купер) и Тиффани (Дженнифер Лоренс) учатся снова доверять – себе, жизни, любви. Это не классическая мелодрама, а искренняя, живая история о том, как две сломанные души могут составить единую картину счастья.

"Мулен Руж" (Moulin Rouge, 2001)

Париж, конец XIX века, мир музыки, страсти и театра. Молодой поэт (Юэн Макгрегор) влюбляется в блестящую куртизанку Сатин (Николь Кидман). Они живут любовью, которая обречена с первого мгновения. "Мулен Руж" – взрыв цвета, музыки и боли, гимн безумным романтикам, которые все равно выбирают любовь.

"Однажды" (Once, 2007)

Ирландский фильм без голливудского блеска, но с искренностью, которую не подделаешь. Двое музыкантов – Он (Глен Хансард) и Она (Маркета Ирглова) – встречаются на улицах Дублина, чтобы создать песню, которая станет их общим чувством. "Однажды" – история о мгновении, которое может изменить все.

"Вечное сияние чистого разума" (Eternal Sunshine of the Spotless Mind, 2004)

Что, если бы можно было стереть воспоминания о том, кого когда-то любил? Джоэл (Джим Керри) и Клементина (Кейт Уинслет) проходят через процедуру забвения и понимают, что память не способна уничтожить настоящее чувство. Это фильм о том, что любовь и боль – неотделимы, а прошлое стоит того, чтобы его помнить.

"Гора Брокбек" (Brokeback Mountain, 2005)

Эннис (Хит Леджер) и Джек (Джейк Джилленхол) – двое ковбоев, чья история любви разворачивается на фоне американского Запада. Запретное, сложное, настоящее. "Гора Брокбек" – это фильм, который разрушил стереотипы и показал, что любовь не знает пола, времени или границ. Строка "Если бы я знал, как тебя забыть" стала символом неописуемой боли, которая бывает только от большого чувства.

"Дневник памяти" (The Notebook, 2004)

Вечная история о Ное (Райан Гослинг) и Элли (Рэйчел МакАдамс), которые влюбились в 1940-х и пронесли эту любовь через всю жизнь. Роман Николаса Спаркса ожил на экране, став эталоном мелодрамы. "Дневник памяти" напоминает: настоящая любовь не проходит – она просто меняет форму. И, возможно, именно поэтому финал фильма вызывает слезы даже у тех, кто считает себя циником.

