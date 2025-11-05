'Мумия 4': легендарный фильм получит продолжение

Студия Universal, которая в 2017 году потерпела громкий провал с перезапуском фантастической приключенческой кинофраншизы "Мумия", похоже, решила снова вернуться к ней. Но на этот раз с главным ингредиентом успеха оригинального фильма.

Как сообщает издание Variety, для съемок в новой части "Мумии" воссоединятся ключевые актеры оригинального фильма – Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс. Намерение снять четвертую часть многолетней экшн-франшизы высказали кинематографисты Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт, которые называют себя Radio Silence. И им удалось уговорить актеров вернуться к образам Рика О'Коннелла и Эвелин Карнахан.

Беттинелли-Олпин и Джилетт уже имеют опыт успешного перезапуска культовой франшизы. В 2022 году они возродили для Paramount серию хорроров "Крик". Также они выступили режиссерами фильма ужасов "Игра в прятки" 2019 года, который хорошо приняли зрители и критики.

В 1999 году блокбастер о кладоискателе, который случайно пробуждает проклятого египетского жреца со сверхъестественными силами, закрепил за Бренданом Фрейзером статус героя боевиков, способного приносить студии прибыль. Одной из лучших черт первой "Мумии" критики называли его экранную химию с Рэйчел Вайс. Впрочем, в двух продолжениях "Мумия возвращается" 2001 года и "Мумия: Гробница императора драконов" 2008 года актер участвовал уже без своей напарницы.

Universal попыталась возродить "Мумию", выпустив высокобюджетный экшн с Томом Крузом в главной роли. Но лента 2017 года, хоть и окупилась в прокате, была признана неудачной и продолжения не получила. Фрейзер прокомментировал ее провал так: "Ингредиент, который был у нас в "Мумии", чего я не увидел в новой, – это веселье. Именно этого не хватало в этой инкарнации. Это был слишком прямолинейный фильм ужасов. "Мумия" должна быть увлекательной поездкой, но не ужасной и страшной".

Сам Фрейзер не принял участие в перезапуске франшизы в частности из-за того, что в этот период поставил карьеру на паузу. Актер столкнулся с личными неприятностями и имел серьезные проблемы со здоровьем Однако в 2022 году он с большим успехом вернулся на большие экраны в драме Даррена Аронофски "Кит". За главную роль в ленте он получил свой первый "Оскар". После этого актер, который страдал из-за лишнего веса, смог восстановить физическую форму. Очевидно, плоды его усилий оценили как достаточные, чтобы вернуться в экшен-кино.

Между тем карьера Вайс была более стабильной и успешной. Актриса за последние годы снялась в нескольких заметных фильмах, среди которых критики особенно выделяют "Лобстер" и "Фаворитку" Йоргоса Лантимоса. Кроме того она присоединилась к кинематографической вселенной Marvel, исполнив роль Мелины в сольнике "Черная вдова". Вайс также является обладательницей "Оскара", который она получила в 2006 году за роль второго плана в триллере "Преданный садовник".

Когда выйдет четвертая часть "Мумии" с Фрейзером и Вайс, пока неизвестно. Студия Universal от комментариев на эту тему воздержалась.

