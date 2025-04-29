Мелодрама об убийце и украинская комедия: что сейчас самое популярное на Netflix среди украинцев

Украинские зрители активно пользуются американским стриминговым сервисом Netflix для того, чтобы наслаждаться любимыми фильмами или сериалами, а также следить за новинками в индустрии кино. Поэтому компания смогла подвести итог, какие ленты стали фаворитами среди отечественной аудитории с 14 апреля.

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Почетное первое место в рейтинге заняла многосерийная криминальная драма Мигеля Саэса Карраля "Садовник". А вот лидером среди фильмов стал украинский проект режиссера Алексея Комаровского "Коли ти вийдеш заміж?"

Сериал "Садовник"

Криминальная драма, состоящая из шести серий, раскрывает историю юноши Эльмера, который из-за серьезной автомобильной аварии потерял возможность испытывать любые эмоции еще в детстве. Главный герой работает в садовом центре, которым руководит его мать Ла Чайна Хурадо. Однако такой спокойный бизнес только прикрытие, ведь подпольно они выполняют роль наемных убийц. Эльмеру совершенно не трудно совершить преступление, ведь он не испытывает жалости, однако ситуация кардинально меняется, когда парень встретил воспитательницу Виолетту. Чувства главного героя стали постепенно возрождаться, поэтому он влюбился в женщину, которая должна была стать его следующей жертвой.

В актерский состав сериала "Садовник" вошли: Альваро Рико, Сесилия Суарес, Каталина Сопелана, Эмма Суарес, Фрэнсис Лоренцо, Мария Васкес и Иван Массаге.

Проект довольно хорошо оценили и кинокритики. На платформе Rotten Tomatoes рейтинг Садовника составил 74/100%.

Фильм "Коли ти вийдеш заміж?"

Комедийная лента рассказывает об искусствоведе Ксении, которая разбирается в живописи и успешно руководит художественной галереей, однако имеет серьезные проблемы с личной жизнью. Героиня отменяет свадьбу со своей женихом из-за измены с его стороны и отправляется в путешествие в Хорватию вместе со подругой. Они хорошо проводят время на отдыхе, однако настоящие приключения начинаются после того, как Ксения натыкается на картину Поля Гогена "Когда ты выйдешь замуж?". Обычное путешествие превратилось в незабываемое приключение с романтическими интригами и даже криминальными перипетиями.

Главные роли в кинокартине "Коли ти вийдеш заміж?" сыграли Наталья Денисенко, Павел Текучев, Тарас Цымбалюк, Антонина Хижняк, а также хорватский актер Домагой Янкович. Рейтинг ленты на платформе IMDb составляет 4,7 из 10.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Netflix объединил два телехита "Игра в кальмара" и "Сегун" в новом сериале и показал первый кадр.

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