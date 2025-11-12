'История игрушек 5': вышел первый тизер

Анимационная франшиза "История игрушек" от Pixar стала одной из самых успешных в истории кино. Ее герои ковбой Вуди, астронавт Базз и другие вскоре в пятый раз вернутся на экраны, и студия уже показала первый тизер предстоящей премьеры.

Видео дня

Ролик вышел на YouTube-канале Pixar. Он намекает на события будущей ленты, премьера которой запланирована на 19 июня 2026 года. И героям придется встретиться с ранее невиданным конкурентом.

В тизере к игрушкам присоединяется Лилипад – "высокотехнологичный планшет в форме лягушки, который усложняет работу Базза, Вуди, Джесси и остальной команды, когда они сталкиваются с совершенно новой угрозой для игр". Именно так его описывают в логлайне мультфильма. .

Иронично, что на фоне при этом звучит песня австралийской группы INXS – Never Tear Us Apart. Ее название переводится как "Они никогда не разлучат нас".

В голосовой каст "Истории игрушек 5" вернутся Том Хэнкс и Тим Аллен, которые снова подарят свои голоса Вуди и Баззу. Джоан Кьюсак снова появится в роли Джесси, а Тони Гейл – Виликинса. За Лилипад будет говорить Грета Ли. Еще одним новым персонажем серии станет Умник. Его озвучит телеведущий и актер Конан О'Брайен.

Эндрю Стэнтон, который снял такие хиты, как "В поисках Немо", "ВАЛЛ-И" и "В поисках Дори", выступит режиссером фильма. Стэнтон был соавтором сценария всех четырех предыдущих фильмов "История игрушек" и указан как единственный сценарист "Истории игрушек 5".

Первая часть "Истории игрушек" вышла в 1995 году, став первым анимационным фильмом полностью нарисованным на компьютере. Второй фильм увидел свет в 2006 году. После этого студию Pixar приобрел медиагигант Disney. Уже под его эгидой вышли еще две части франшизы – в 2010 и 2019 годах. Обе эти части собрали более 1 миллиарда долларов в мировом прокате и получили премии "Оскар" за лучший анимационный фильм в соответствующие годы.

"История игрушек 5" будет 31-м полнометражным фильмом Pixar. Последний фильм студии, "Элио", вышел 20 июня и собрал всего 152 миллиона долларов в мировом прокате. Однако предыдущий релиз Pixar "Головоломка 2" стал самым кассовым фильмом 2024 года, собрав аж 1,5 миллиарда долларов.

