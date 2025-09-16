'Игра престолов' получит два спин-оффа за год: известны детали

Вселенная "Игры престолов" продолжает расширяться, и поклонников ждут новые захватывающие истории. После завершения оригинального сериала в 2019 году фанаты с нетерпением ожидали продолжения истории Вестероса.

Единственным выпущенным спин-оффом на сегодня остается "Дом дракона", успешно вышедший на экраны с двумя сезонами. Но вскоре ситуация изменится. Руководство HBO сообщило о планах выпуска сразу двух сериалов-продолжений.

Кейси Блойс из HBO Max сообщил, что премьера третьего сезона "Дома дракона" состоится вскоре после 31 мая 2026 года, что является конечной датой для подачи на премию "Эмми" 2026 года. Таким образом, поклонники могут ожидать продолжения истории семьи Таргариенов уже в июне 2026 года, пишет Screen Rant.

Тем временем уже известна точная дата премьеры еще одного долгожданного спин-оффа "Рыцарь семи королевств". Сериал, ранее запланированный на 2025 год, выйдет на экраны в январе 2026 года, предоставив фанатам "Игры престолов" возможность окунуться в новую историю уже в начале года.

О чем новые сериалы

"Рыцарь семи королевств" перенесет зрителей в события, предшествовавшие "Игре престолов", и основывается на цикле новелл "Рыцарь Семи Королевств" Джорджа Р. Р. Мартина. Сюжет расскажет о приключениях сэра Дункана Высокого, которого сыграет Питер Клаффи, и его оруженосца Эгга, роль которого исполнит Декстер Сол Анселл. Также в сериале появятся Финн Беннетт в роли принца Эйриона Таргариена и Берти Карвел в роли Бейлора "Сломанного копья" Таргариена.

В свою очередь, "Дом дракона" сосредоточен на кровавой гражданской войне внутри династии Таргариенов, известной как "Танец драконов". В главных ролях Мэтт Смит (Дэймон Таргариен) и Эмма Д'Арси (Рейнира Таргариен).

Оба сезона "Дома дракона", а также весь оригинальный сериал "Игра престолов", сейчас доступны для просмотра на платформе HBO Max.

