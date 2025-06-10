HBO выбрал актеров на роли Драко Малфоя, Молли Уизли и Дурслей в новом сериале. Фото

Телеканал HBO выбрал актеров на второстепенные роли в новом сериале о волшебнике Гарри Поттере. В частности, стало известно, кто сыграет студента школы волшебства Драко Малфоя, волшебницу Молли Уизли, Петунию и Вернона Дурслей и ряд других персонажей.

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Об этом говорится в сообщении HBO. Телеканал также опубликовал фото актеров.

Так, волшебницу Молли Уизли и мать Рона, который является другом Гарри Поттера, сыграет британская актриса Кэтрин Паркинсон.

Роль студента школы волшебства Хогвартс Драко Малфоя сыграет британский актер Локс Пратт.

Также стало известно, что роль волшебника Люциуса Малфоя, который является отцом Драко, получил актер Джонни Флинн.

Кроме этого, утверждены актеры на роли однокурсников Гарри Поттера.

Среди них: роль Шеймуса Финигана досталась Лео Эрли, Парвати Патил будет играть Алессия Леони, а Лаванду Браун - Сиенна Муса.

В то же время тетю и дядю Гарри Поттера, Петунию и Вернона Дурслей, сыграют Бел Паули и Дэниел Ригби, а министра магии Корнелиуса Фаджа - Берти Карвел.

Создатели нового сериала готовят не менее семи сезонов, каждый из которых будет посвящен отдельной книге из серии Джоан Роулинг. Сама же писательница будет исполнительным продюсером фильма.

По предварительным планам, съемки нового сериала должны начаться летом 2025 года, а выход первого сезона в эфир запланирован уже на 2026 год

Как сообщал OBOZ.UA:

Ранее HBO выбрал актеров на роли Гарри Поттера, Гермионы и Рона. Их сыграют Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон и Аластер Стаут соответственно.

Кастинг на трех звезд будущего сериала о "Гарри Поттере" - самого "мальчика со шрамом" Гарри Поттера, его друзей Рона Уизли и Гермиону Грейнджер, был объявлен еще 9 сентября прошлого года. На кастинг приглашали детей, которым в апреле 2025 года должно было быть 9-11 лет и которые проживают в Великобритании и Ирландии. Сам кастинг был открыт для всех рас, этнических групп и гендерных идентичностей.

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