Гэндальф возвращается: Иэн МакКеллен сыграет в спин-оффе 'Властелина колец'

Легендарный британский актер Иэн МакКелен, который в нулевые перезапустил свою карьеру ролью Гэндальфа в трилогиях Питера Джексона "Властелин колец" и "Хоббит", вернется к образу мудрого волшебника. Он сыграет в спинофе, посвященном одному из главный монстров этой вселенной – ленте "Охота на Голлума".

Видео дня

Ранее Маккелен уже намекал на возвращение к этой роли, а теперь еще раз подтвердил свои слова в интервью изданию Mirror. По его словам, он вернется на площадку уже совсем скоро.

"В следующем году я собираюсь вернуться в Средиземье и немного сыграть Гэндальфа, я не замедляюсь", – сказал актер, которому сейчас 86 лет. Съемки "Властелина колец: Охота на Голлума" должны стартовать в Новой Зеландии в мае. В режиссерское кресло сядет Энди Серкис, он же исполнит в фильме главную роль.

Стоит отметить, что почтенный возраст не мешает Маккелену оставаться активным в профессии. Он снимается в кино и много играет в театре. "Ну, я имею в виду, что как бы тяжело вы не работали над фильмом, это не такая тяжелая работа, как в театре, или, как я сейчас понимаю, даже близко не так опасно", – объяснил актер.

Ранее сообщалось, что спин-офф посвященный истории Голлума будет дилогией. Первую ленту поставит Серкис. Студия Warner Bros. планирует выпустить ее в прокат к рождественским праздникам 2027 года. Продюсерскую группу возглавят авторы оригинальных частей Питер Джексон, его жена Фрэн Уолш и Филип Бойенс. Ранее в прессе появлялись слухи, что одним из героев станет также хоббит Фродо и его снова сыграет Элайджа Вуд. На это, в частности, намекал сам Иэн МакКелен.

Ранее OBOZ.UA публиковал первый тизер сиквела "Дьявол носит Prada" с Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.