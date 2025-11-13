Грандиозное возвращение: вышел тизер 'Дьявол носит Prada 2'

После почти двух десятилетий ожидания зрители наконец увидели первый тизер долгожданного сиквела — "Дьявол носит Prada 2". Короткое видео раскрыло главных героев ленты.

В 52-секундном ролике Мерил Стрип в роли легендарной Миранды Пристли снова появляется в знакомых коридорах журнала Runway, уверенно шагая в красных каблуках. В лифте к ней присоединяется ее бывшая ассистентка — героиня Энн Хэтэуэй, Энди Сакс.

"Долго же ты шла", — холодно бросает Миранда, а Энди отвечает улыбкой и надевает черные солнцезащитные очки. Атмосфера сцены мгновенно напоминает зрителям, за что они полюбили этот культовый фильм.

По сюжету второго фильма главный редактор Runway Миранда Пристли пытается удержать свои позиции в мире, где печатная журналистика постепенно исчезает. Ее главной соперницей станет бывшая помощница — Эмили Чарлтон (в исполнении Эмили Блант), которая теперь является топ-менеджером крупного люксового бренда. Между двумя сильными женщинами разворачивается борьба не только за влияние, но и за рекламные бюджеты, от которых зависит будущее журнала.

Звездный актерский состав

В продолжении вернутся все главные актеры: Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант, Стэнли Туччи, Трейси Томс и Тибор Фельдман. К команде также присоединились Кеннет Брана, который сыграет мужа Миранды, а также Люси Лью, Б. Дж. Новак, Джастин Теру и Полин Шаламе.

В фильме появятся новые персонажи — в частности, Патрик Брэммел как новая любовь Энди, тогда как Рэйчел Блум получит пока что таинственную роль.

Оригинальный фильм "Дьявол носит Prada" (2006) стал мировым хитом, собрав более 326 миллионов долларов в прокате. Лента принесла Мерил Стрип номинацию на "Оскар" и превратила ее героиню в одну из самых известных ролей в карьере. Новый фильм имеет шанс не только повторить успех предшественника, но и осовременить историю — показав, как изменилась индустрия моды и медиа за два десятилетия.

Премьера "Дьявол носит Prada 2" ожидается в 2025 году, а первый тизер уже стал вирусным в сети, собрав миллионы просмотров за несколько часов после выхода.

