"Довбуш", "20 днів у Маріуполі" и другие. Объявлены номинанты на кинопремию "Золота Дзиґа 2024"
Украинская национальная кинопремия "Золота Дзиґа 2024" объявила лонг-лист претендентов на лучшие фильмы и сериалы 2022–2023 годов. Кинокритики выбрали 50 самых выдающихся кинолент, среди которых оказался победитель Оскара 2024 "20 дней в Мариуполе" и самый кассовый фильм 2023 года "Довбуш".
Всего в длинный список попало 10 полнометражных игровых фильмов, 12 документалок, 14 короткометражек, 4 анимационных фильма и 10 сериалов. Об этом сообщили на сайте Украинской киноакадемии.
Голосование продлится до 6 мая, а победителей объявят в июне 2024 года.
Игровой полнометражный фильм:
- "Батько", Александр Кобзарь;
- "Довбуш", Максим Асадчий, Даниил Билак, Олесь Санин;
- "Королі репу", Дмитрий Минзянов, Мирослав Латик;
- "Ля Палісіада", Валерия Сочивец, Саша Чубко, Галина Криворчук, Филипп Сотниченко;
- "Мій карпатський дідусь", Владимир Филиппов, Андрей Суярко, Алла Овсянникова, Александр Коваленко, Заза Буадзе;
- "Уроки толерантності", Сергей Лавренюк, Аркадий Непиталюк;
- "Шлях поколінь", Михаил Ухман, Владимир Сидько;
- "ШТТЛ", Маргарита Гребенчикова, Юрий Артеменко, Жан-Шарль Леви, Олиас Барко, Ади Уолтер;
- "Я, Ніна", Янина Соколова, Юлия Синькевич, Алексей Москаленко, Александра Ивченко, Олеся Корженевская, Светлана Яцинич, Марыся Никитюк;
- "Як там Катя?", Ольга Матат, Влад Дудко, Сергей Коннов, Кристина Тинькевич.
Документальный полнометражный фильм:
- "20 днів у Маріуполі", Мстислав Чернов;
- "Бартка", Артем Голубев, Владимир Бакум;
- "Євродонбас", Анна Паленчук, Корний Грицюк;
- "Життя на межі", Павел Пелешок, Юрий Иванишин, Павел Пелешок;
- "Залізні метелики", Андрей Котляр, Роман Любый;
- "Звідки куди", Анна Паленчук, Мачек Хамела;
- "Зірка. Дума про право", Вячеслав Бигун;
- "Іван і Марта", Оксана Иванюк, Сергей Буковский;
- "Король Лір: як ми шукали любов під час війни", Полина Герман, Дмитрий Грешко;
- "Нескінченність за Флоріаном", Люба Кнорозок, Алексей Радинский;
- "Правило 2 стін", Ольга Бесхмельныцина, Дэвид Гутник;
- "СвітлоТіні Івана Чендея", Вячеслав Бигун.
Короткометражный игровой фильм:
- "70 000 років тому", Эдуард Нечмоглод;
- "В Парижі ніхто не думає про завтра", Андрей Кокура, Максим Даниэле, Джуль Шарпантье;
- "Велика маленька війна", Мирослав Латик, Оксана Иванюк;
- "Жива", Владлен Одуденко, Владимир Яценко, Валентин Васянович, Анна Яценко;
- "Кінець історії", Станислав Бытюцкий;
- "Колискова для кота", Андрей Гиль;
- "Шампур", Алексей Боряк;
- "Як це було", Анастасия Солоневич, Дамьян Коцур, Пиотр Стечек.
Документальный короткометражный фильм:
- "Войси з Бахмута", Игорь Бабаев;
- "Гості з Харкова", Галина Лавринец, Александра Братищенко;
- "Лелеки завжди повертаються додому", Гала Козютинская, Игорь Бабаев;
- "Ми повернемо довіру харківʼян та будемо якісно обслуговувати житлові будівлі", Максим Ходак;
- "Під крилом ночі", Леся Дяк, Наталья Либет;
- "Чернобиль 22", Алексей Радинский, Люба Кнорозок.
Анимационный фильм:
- "Зупинка", Елена Касавина, Екатерина Омельяненко;
- "Маріуполь. Сто ночей", Андрей Палатный, София Мельник;
- "Мокош", Анна Дудко, Александр Шаткивский;
- "Орка", Дмитрий Белинский, Никита Ратников.
Сериал:
- "Волонтери", Наум Баруля, Андрей Бурлака;
- "Гарячий", Ирина Храновская, Олег Туранский;
- "Друзі", Аким Галимов, Владимир Москалец, Илона Гребенюк, Павел Тупик;
- "Моє кіно", Кирилл Бин, Сергей Сторожев;
- "Новорічна шкереберть", Оксана Иванюк, Мирон Латик;
- "Перевізниця", Евгений Туник, Анастасия Батаева-Докаленко, Людмила Семчук, Екатерина Шевелюк;
- "Сховища. Вісім історій", Виталий Е, Кирилл Бин;
- "Табун", Ирина Храновская, Дмитрий Андриянов;
- "Українські палаци. Золота доба-2", Аким Галимов, Руслан Шарипов, Станислав Зурахов, Дарья Сарычева;
- "Штурм", Ирина Храновская, Заза Буадзе.
Ранее OBOZ.UA сообщал номинантов престижной музыкальной премии YUNA 2024. Церемония награждения должна пройти в марте 2024 года.
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