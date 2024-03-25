УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

"Довбуш", "20 днів у Маріуполі" и другие. Объявлены номинанты на кинопремию "Золота Дзиґа 2024"

Катерина Галущенко
Кино Oboz
3 минуты
420
'Довбуш', '20 днів у Маріуполі' и другие. Объявлены номинанты на кинопремию 'Золота Дзиґа 2024'

Украинская национальная кинопремия "Золота Дзиґа 2024" объявила лонг-лист претендентов на лучшие фильмы и сериалы 2022–2023 годов. Кинокритики выбрали 50 самых выдающихся кинолент, среди которых оказался победитель Оскара 2024 "20 дней в Мариуполе" и самый кассовый фильм 2023 года "Довбуш".

Всего в длинный список попало 10 полнометражных игровых фильмов, 12 документалок, 14 короткометражек, 4 анимационных фильма и 10 сериалов. Об этом сообщили на сайте Украинской киноакадемии.

Голосование продлится до 6 мая, а победителей объявят в июне 2024 года.

Игровой полнометражный фильм:

  1. "Батько", Александр Кобзарь;
  2. "Довбуш", Максим Асадчий, Даниил Билак, Олесь Санин;
  3. "Королі репу", Дмитрий Минзянов, Мирослав Латик;
  4. "Ля Палісіада", Валерия Сочивец, Саша Чубко, Галина Криворчук, Филипп Сотниченко;
  5. "Мій карпатський дідусь", Владимир Филиппов, Андрей Суярко, Алла Овсянникова, Александр Коваленко, Заза Буадзе;
  6. "Уроки толерантності", Сергей Лавренюк, Аркадий Непиталюк;
  7. "Шлях поколінь", Михаил Ухман, Владимир Сидько;
  8. "ШТТЛ", Маргарита Гребенчикова, Юрий Артеменко, Жан-Шарль Леви, Олиас Барко, Ади Уолтер;
  9. "Я, Ніна", Янина Соколова, Юлия Синькевич, Алексей Москаленко, Александра Ивченко, Олеся Корженевская, Светлана Яцинич, Марыся Никитюк;
  10. "Як там Катя?", Ольга Матат, Влад Дудко, Сергей Коннов, Кристина Тинькевич.
"Довбуш", "20 днів у Маріуполі" и другие. Объявлены номинанты на кинопремию "Золота Дзиґа 2024"

Документальный полнометражный фильм:

  1. "20 днів у Маріуполі", Мстислав Чернов;
  2. "Бартка", Артем Голубев, Владимир Бакум;
  3. "Євродонбас", Анна Паленчук, Корний Грицюк;
  4. "Життя на межі", Павел Пелешок, Юрий Иванишин, Павел Пелешок;
  5. "Залізні метелики", Андрей Котляр, Роман Любый;
  6. "Звідки куди", Анна Паленчук, Мачек Хамела;
  7. "Зірка. Дума про право", Вячеслав Бигун;
  8. "Іван і Марта", Оксана Иванюк, Сергей Буковский;
  9. "Король Лір: як ми шукали любов під час війни", Полина Герман, Дмитрий Грешко;
  10. "Нескінченність за Флоріаном", Люба Кнорозок, Алексей Радинский;
  11. "Правило 2 стін", Ольга Бесхмельныцина, Дэвид Гутник;
  12. "СвітлоТіні Івана Чендея", Вячеслав Бигун.
"Довбуш", "20 днів у Маріуполі" и другие. Объявлены номинанты на кинопремию "Золота Дзиґа 2024"

Короткометражный игровой фильм:

  1. "70 000 років тому", Эдуард Нечмоглод;
  2. "В Парижі ніхто не думає про завтра", Андрей Кокура, Максим Даниэле, Джуль Шарпантье;
  3. "Велика маленька війна", Мирослав Латик, Оксана Иванюк;
  4. "Жива", Владлен Одуденко, Владимир Яценко, Валентин Васянович, Анна Яценко;
  5. "Кінець історії", Станислав Бытюцкий;
  6. "Колискова для кота", Андрей Гиль;
  7. "Шампур", Алексей Боряк;
  8. "Як це було", Анастасия Солоневич, Дамьян Коцур, Пиотр Стечек.

Документальный короткометражный фильм:

  1. "Войси з Бахмута", Игорь Бабаев;
  2. "Гості з Харкова", Галина Лавринец, Александра Братищенко;
  3. "Лелеки завжди повертаються додому", Гала Козютинская, Игорь Бабаев;
  4. "Ми повернемо довіру харківʼян та будемо якісно обслуговувати житлові будівлі", Максим Ходак;
  5. "Під крилом ночі", Леся Дяк, Наталья Либет;
  6. "Чернобиль 22", Алексей Радинский, Люба Кнорозок.
"Довбуш", "20 днів у Маріуполі" и другие. Объявлены номинанты на кинопремию "Золота Дзиґа 2024"

Анимационный фильм:

  1. "Зупинка", Елена Касавина, Екатерина Омельяненко;
  2. "Маріуполь. Сто ночей", Андрей Палатный, София Мельник;
  3. "Мокош", Анна Дудко, Александр Шаткивский;
  4. "Орка", Дмитрий Белинский, Никита Ратников.

Сериал:

  1. "Волонтери", Наум Баруля, Андрей Бурлака;
  2. "Гарячий", Ирина Храновская, Олег Туранский;
  3. "Друзі", Аким Галимов, Владимир Москалец, Илона Гребенюк, Павел Тупик;
  4. "Моє кіно", Кирилл Бин, Сергей Сторожев;
  5. "Новорічна шкереберть", Оксана Иванюк, Мирон Латик;
  6. "Перевізниця", Евгений Туник, Анастасия Батаева-Докаленко, Людмила Семчук, Екатерина Шевелюк;
  7. "Сховища. Вісім історій", Виталий Е, Кирилл Бин;
  8. "Табун", Ирина Храновская, Дмитрий Андриянов;
  9. "Українські палаци. Золота доба-2", Аким Галимов, Руслан Шарипов, Станислав Зурахов, Дарья Сарычева;
  10. "Штурм", Ирина Храновская, Заза Буадзе.
"Довбуш", "20 днів у Маріуполі" и другие. Объявлены номинанты на кинопремию "Золота Дзиґа 2024"

Ранее OBOZ.UA сообщал номинантов престижной музыкальной премии YUNA 2024. Церемония награждения должна пройти в марте 2024 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!