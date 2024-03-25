'Довбуш', '20 днів у Маріуполі' и другие. Объявлены номинанты на кинопремию 'Золота Дзиґа 2024'

Украинская национальная кинопремия "Золота Дзиґа 2024" объявила лонг-лист претендентов на лучшие фильмы и сериалы 2022–2023 годов. Кинокритики выбрали 50 самых выдающихся кинолент, среди которых оказался победитель Оскара 2024 "20 дней в Мариуполе" и самый кассовый фильм 2023 года "Довбуш".

Всего в длинный список попало 10 полнометражных игровых фильмов, 12 документалок, 14 короткометражек, 4 анимационных фильма и 10 сериалов. Об этом сообщили на сайте Украинской киноакадемии.

Голосование продлится до 6 мая, а победителей объявят в июне 2024 года.

Игровой полнометражный фильм:

"Батько", Александр Кобзарь; "Довбуш", Максим Асадчий, Даниил Билак, Олесь Санин; "Королі репу", Дмитрий Минзянов, Мирослав Латик; "Ля Палісіада", Валерия Сочивец, Саша Чубко, Галина Криворчук, Филипп Сотниченко; "Мій карпатський дідусь", Владимир Филиппов, Андрей Суярко, Алла Овсянникова, Александр Коваленко, Заза Буадзе; "Уроки толерантності", Сергей Лавренюк, Аркадий Непиталюк; "Шлях поколінь", Михаил Ухман, Владимир Сидько; "ШТТЛ", Маргарита Гребенчикова, Юрий Артеменко, Жан-Шарль Леви, Олиас Барко, Ади Уолтер; "Я, Ніна", Янина Соколова, Юлия Синькевич, Алексей Москаленко, Александра Ивченко, Олеся Корженевская, Светлана Яцинич, Марыся Никитюк; "Як там Катя?", Ольга Матат, Влад Дудко, Сергей Коннов, Кристина Тинькевич.

Документальный полнометражный фильм:

"20 днів у Маріуполі", Мстислав Чернов; "Бартка", Артем Голубев, Владимир Бакум; "Євродонбас", Анна Паленчук, Корний Грицюк; "Життя на межі", Павел Пелешок, Юрий Иванишин, Павел Пелешок; "Залізні метелики", Андрей Котляр, Роман Любый; "Звідки куди", Анна Паленчук, Мачек Хамела; "Зірка. Дума про право", Вячеслав Бигун; "Іван і Марта", Оксана Иванюк, Сергей Буковский; "Король Лір: як ми шукали любов під час війни", Полина Герман, Дмитрий Грешко; "Нескінченність за Флоріаном", Люба Кнорозок, Алексей Радинский; "Правило 2 стін", Ольга Бесхмельныцина, Дэвид Гутник; "СвітлоТіні Івана Чендея", Вячеслав Бигун.

Короткометражный игровой фильм:

"70 000 років тому", Эдуард Нечмоглод; "В Парижі ніхто не думає про завтра", Андрей Кокура, Максим Даниэле, Джуль Шарпантье; "Велика маленька війна", Мирослав Латик, Оксана Иванюк; "Жива", Владлен Одуденко, Владимир Яценко, Валентин Васянович, Анна Яценко; "Кінець історії", Станислав Бытюцкий; "Колискова для кота", Андрей Гиль; "Шампур", Алексей Боряк; "Як це було", Анастасия Солоневич, Дамьян Коцур, Пиотр Стечек.

Документальный короткометражный фильм:

"Войси з Бахмута", Игорь Бабаев; "Гості з Харкова", Галина Лавринец, Александра Братищенко; "Лелеки завжди повертаються додому", Гала Козютинская, Игорь Бабаев; "Ми повернемо довіру харківʼян та будемо якісно обслуговувати житлові будівлі", Максим Ходак; "Під крилом ночі", Леся Дяк, Наталья Либет; "Чернобиль 22", Алексей Радинский, Люба Кнорозок.

Анимационный фильм:

"Зупинка", Елена Касавина, Екатерина Омельяненко; "Маріуполь. Сто ночей", Андрей Палатный, София Мельник; "Мокош", Анна Дудко, Александр Шаткивский; "Орка", Дмитрий Белинский, Никита Ратников.

Сериал:

"Волонтери", Наум Баруля, Андрей Бурлака; "Гарячий", Ирина Храновская, Олег Туранский; "Друзі", Аким Галимов, Владимир Москалец, Илона Гребенюк, Павел Тупик; "Моє кіно", Кирилл Бин, Сергей Сторожев; "Новорічна шкереберть", Оксана Иванюк, Мирон Латик; "Перевізниця", Евгений Туник, Анастасия Батаева-Докаленко, Людмила Семчук, Екатерина Шевелюк; "Сховища. Вісім історій", Виталий Е, Кирилл Бин; "Табун", Ирина Храновская, Дмитрий Андриянов; "Українські палаци. Золота доба-2", Аким Галимов, Руслан Шарипов, Станислав Зурахов, Дарья Сарычева; "Штурм", Ирина Храновская, Заза Буадзе.

Ранее OBOZ.UA сообщал номинантов престижной музыкальной премии YUNA 2024. Церемония награждения должна пройти в марте 2024 года.

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