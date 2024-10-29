Что посмотреть в кино: 5 мультфильмов, на которые стоит сходить с детьми на каникулах

Большинство украинских школьников уже ушли на осенние каникулы. Так что многие родители выбирают, как организовать время со своими детьми.

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OBOZ.UA собрал подборку мультфильмов, которые можно посмотреть во время каникул. Киноленты будут интересны не только детям, но и взрослым.

"Дикий робот"

Фильм о том, как робот очутился в дикой природе. Умная машина стала изучать жизнь животных и помогать зверям в разных ситуациях. Несмотря на то, что у него нет души, робот смог найти общий язык со многими обитателями природы. В киноленте затрагивается тема детского буллинга и принятие человеческого разнообразия.

"Моя причудливая семейка"

Главная героиня ленты, обычная 13-летняя девочка Бетти увлекается музыкой, однако ее необычная семья скрывает череду магических тайн. Школьница начинает разгадывать шокирующие загадки своей семьи и пытается воспринять свою необыкновенную личность. По сюжету будущая судьба всего мира зависит от решительных действий маленькой девочки.

"Ози: голос леса"

Мультик о юных, но экосознательных обитателях планеты. Главная героиня – обезьяна Оззи теряет свой дом и семью. Несмотря на это, лента полна позитива, показывает силу дружбы и протест против несправедливости. Мартышка побеждает свои страхи и быстро учится. Мультик затрагивает экологические темы, такие как лесные пожары, глобальное потепление и сохранение дикой природы.

"Лендарис"

13-летний Зак должен спасти внезапно исчезшего брата-близнеца. Однако подросток сталкивается с трудностями, ведь живет в волшебной стране, исполненной загадочных существ. К его приключениям присоединяются бабушка Найнаи и разбойница Индиана. Зак владеет магическим нефритовым камнем, но еще не умеет им управлять. К счастью, у пацана есть помощники, которые помогут ему выбраться из путешествия.

"Гадкий Я 4"

Новая глава всем известной истории, которая в этот раз сыграет новыми красками. В преступной семье появляется новый член семьи – Игру младший. Теперь многодетная семья должна не только ухаживать за малым дебоширом, но и продолжать защищать мир от зла. Так что зрители будут наблюдать, удастся ли главному герою соединить в себе два разных назначения и что из этого получится.

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