Чем закончится сериал 'Бриджертоны': известно, сколько всего будет сезонов

Поклонники"Бриджертонов" получили долгожданные новости — сериал планируют завершить после восьмого сезона. Об этом рассказала исполнительный продюсер Шонда Раймс во время Эдинбургского телефестиваля.

Она пояснила, что каждый из восьми детей семьи Бриджертон получит отдельный сезон, как и в серии романов Джулии Куинн. Хотя Netflix пока официально не анонсировал все восемь частей, продюсер уверенно заявила, что именно столько сезонов потребуется для завершения истории.

Поэтому поклонникам, которые ждали экранизацию сюжетов Гиацинты и Грегори, есть чему радоваться, отмечает Capital FM.

Сейчас подтвержден выход 5-го и 6-го сезонов, однако зрителям придется подождать, ведь производство требует нескольких лет. По версии фанатов, в центре этих сезонов окажутся Франческа и Элоиза, хотя точная последовательность еще неизвестна. Согласно книгам, в будущих сезонах покажут также истории младших членов семьи — Гиацинты, которая выходит замуж за Гарета Сент-Клера, и Грегори, который находит свою любовь в Люси Абернати.

Успех "Бриджертонов" на Netflix делает такие планы вполне реалистичными. Уже сейчас сериал входит в число самых популярных проектов платформы, а выход новых сезонов только усиливает интерес зрителей. Раймс отметила, что эта история не остановится на шести сезонах, ведь впереди еще немало сюжетов, которые заслуживают экранизации.

Кроме основного сериала, создатели задумываются и над развитием спин-офов. Первый из них — "Королева Шарлотта" — стал настоящим хитом и открыл простор для новых идей. В частности, фанаты мечтают увидеть историю любви Вайолет и Эдмунда Бриджертона в молодости. Шонда Раймс подтвердила, что такой вариант рассматривается, ведь исходного материала у Джулии Куинн достаточно.

Netflix пока не назвал дату выхода последних сезонов, однако уже известно, что 4-я часть появится в 2026 году.

